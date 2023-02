Fakta - branky: 18. J. Matoušek, 41. Adediran. Rozhodčí: Hocek – Kříž, Váňa. ŽK: Sladký (ČB). Diváci: 723 Poločas: 2:0. SK Dynamo České Budějovice: Šípoš – Broukal, Havel, Králik – Čmelík (81. Mršić), Adediran (70. P. Hellebrand), J. Hora, Penner (70. Zajíc), Sladký – Matoušek (60. Potočný), Mic. Škoda (60. Hais). FC Hradec Králové: Bajza – Klíma, Čihák, Čech – Gabriel, Dvořák (64. Trusa), Smrž (74. Kodeš), Harazim – Pudhorocký (46. Koubek) – Kubala (46. Ryneš), Jurčenko (46. Rada).

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka na jihu Čech nedokázali napodobit výkon ze soboty, kdy v prvním jarním ligovém kole vyhráli na hřišti mistrovské Plzně 2:1. Nutno podotknout, že zkušený stratég do boje poslal částečně obměněnou jedenáctku.

„Změny, které jsme udělali pro první poločas, se nám úplně neosvědčily. Chtěli jsme to trošku vyvážit a vidět jiné hráče z hlediska anglického týdne tak, jak se to v pohárech dělá. Ale musím přiznat, že v první půli to nebyl dobrý výkon,“ poznamenal Koubek.

Votroci měli přitom ve středečním osmifinále první velkou šanci. Pudhorocký v 6. minutě přiťukl míč Kubalovi, ten ale Šípošev domácí brance nepřekonal a tak Budějovice udeřily z první příležitosti. Sladký centrem z levé strany přesně našel Matouška, který míč ideálně zpracoval a přesnou střelou k tyči nedal Bajzovi šanci – 1:0.

Lvice jsou v nelehké situaci: dohrávku v Ostravě potřebují zvládnout vítězně

Druhou branku si Dynamo schovalo na konec první půle. Hostům se nepodařilo odvrátit centr z rohového kopu, balón propadl až k Adediranovi a zimní posila jihočeského celku měla na malém vápně lehkou úlohu – 2:0.

O poločase hradecká lavička sáhla hned k trojímu střídání, nic platné to nebylo. Třetí branku měl naopak na noze v 56. minutě Škoda, když si našel centr Čmelíka, na zadní tyči však pouze trefil brankovou konstrukci. Žádná další velká šance k vidění nebyla a postup si tak pohlídalo Dynamo.

„Domácí byli v zápase lepší a zaslouženě si došli pro výhru. Myslím si, že po postupu toužili víc, což mě trošku zklamalo. Byli agresivnější, rychlejší a herně uvolněnější. My jsme naopak neměli svůj den,“ doplnil hodnocení Koubek.

Votroci se tak mohou soustředit pouze na boje v lize. Už v neděli od 15 hodin přivítají v mladoboleslavském azylu pražské Bohemians. A půjde o hodně, hrát se bude přímo o čtvrté místo, když oba celky dělí v tabulce pouze bod.