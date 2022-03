DVĚ PENALTY

Hradecký útočník Filip Kubala v zápase kopal dvě penalty. Tu první ve 14. minutě proměnil. „Už den před zápasem jsem cítil, že bude penalta. Věřil jsem si na ni a na to pravidlo, že faulovaný hráč nekope, úplně neberu. Jsem útočník a chci dávat góly,“ prozradil.

Stejný hráč mohl v závěru prvního poločasu znovu z penaltového puntíku zvýšit už na 3:0, tentokrát ho však vychytal gólman Rakovan. A utkání se ve druhém poločase po snížení Ševců pořádně zdramatizovalo. Nakonec Votroci těsnou výhru 2:1 uhájili.

„Hned o poločase jsem věděl, že se to může pořádně zkomplikovat. Prvních patnáct minut druhé půlky jsme nebyli do zápasu úplně vtaženi. Zlín snížil, my jsme trochu znervózněli. O to více ta neproměněná penalta běží hlavou. Naštěstí jsme si to dokázali pohlídat a další chybu už jsme v obraně neudělali,“ komentoval Kubala, jenž ve dvou posledních ligových zápasech vstřelil dvě branky. V letošní sezoně má na svém kontě v nejvyšší soutěži tři přesné zásahy.

ZÁPAS O ŠEST BODŮ

Hradec dokázal prolomit dlouhou šňůru osmi zápasů bez výhry. Ta přišla v ideální moment, navíc se soupeřem s podobnými cíli.

„Hodně se nám ulevilo. Byl to zápas o šest bodů. Zlín na jaře hraje dobře, proto jsem rád, že jsme to zvládli,“ uvedl Kubala. Východočeši znovu potvrdili, že proti týmům ze spodní poloviny tabulky umí zápasy zvládat a hlavně díky tomu mají na svém kontě už 31 ligových bodů.

„Nevím, čím to je, že když přijede Sparta nebo Slavia, tak se tolik nechytáme. Jsme zabržděnější. Asi je to o zkušenostech. S těmi týmy okolo naopak do zápasu vletíme a dokážeme je dobře zvládat,“ uvedl teprve dvaadvacetiletý útočník. Ve vyrovnané ligové tabulce jsou Votroci na devátém místě. Na šestý Liberec ztrácí však pouhé dva bodíky. Výhra je navíc výrazně vzdálila od týmů ve skupině o udržení.

Pohár se blíží

V lize fotbalisté Hradce Králové dokázali konečně naplno bodovat. Pokud přidají příští týden v Teplicích další body, mohli by zabojovat i o elitní šestku. Navíc se blíží semifinále MOL Cupu, ve kterém v pátek 25. března od 17 hodin vyzvou Slovácko. Votroci mají sezonu skvěle rozjetou na dvou frontách. Zopakují úspěch svých předchůdců z ročníku 1994/1995, kdy se pod Bílou věží slavil zisk domácího poháru?