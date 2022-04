Před začátkem ligové sezony byli fotbalisté Hradce Králové pasováni na jednoho z adeptů na sestup. Jenže těmto předsudkům Votroci dali velmi záhy sbohem a naopak se stali kometou letošního prvoligového ročníku.Odměnou jim budiž fakt, že díky skvělým výkonům zahrají v nadstavbové části ve skupině o titul. To že nováček skončí mezi elitou, by nenapadlo před startem soutěže nikoho ani v těch nejbujnějších snech.

Hradec však pod trenérským mágem Miroslavem Koubkem šlapal na jedničku, teď dokonce může promluvit do boje o titul. Samozřejmě, z šestého místa už asi nahoru neposkočí, ale v pěti zápasech nadstavby, ve kterých se utká se Slavii, Spartou, Ostravou, Plzní a Slováckem, může hrát klíčovou roli. Rozhodně totiž nebude pro nikoho lehkým soupeřem. A každý z ligové smetánky se musí mít na pozoru, aby je nováček neobral. Hradec udržel šesté místo i díky remíze 1:1 na Bohemce v závěrečném kole základní části. A to v Ďolíčku nastoupil bez tří výrazných opor základní sestavy. I to dokazuje v jaké herní pohodě je.

Skupina o titul

Zápasy Hradce v nadstavbě: Neděle 24. 4. doma – 19 hodin (hřiště MB) Slavia Praha

Sobota 30. 4. venku – Sparta Praha

Sobota 7. 5. venku – Baník Ostrava

Středa 11. 5. doma – (MB) Plzeň

Neděle 15. 5 . venku – Slovácko

„Strašně se na ty zápasy v nadstavbové části těšíme. Díky tomu, že se budeme moci porovnat s těmi nejlepšími, získáme nesmírně cenné zkušenosti do příštího roku,“ řekl záložník Jakub Kučera, jenž byl hradeckým hrdinou středečního duelu na hřišti Bohemians. V 52. minutě si totiž naskočil na přesný centr od Harazima a hlavou zaznamenal svůj první ligový gól.

„Tohle v popisu práce nemám, ale chtěl jsem, aby v tom vápně někdo byl. Centr mě skvěle našel, já jsem vyskočil a míč trefil,“ popsal Kučera. Nadstavbovou část rozehrají Východočeši v neděli, kdy v Mladé Boleslavi hostí od 19 hodin lídra tabulky Slavii Praha.