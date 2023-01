Hradecký start jara

28. ledna (15.00): FC Viktoria Plzeň - FC Hradec Králové

05. února (15.00): FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905

12. února (15.00): SK Sigma Olomouc – FC Hradec Králové

18. února (15.00): FC Hradec Králové – FK Mladá Boleslav

Votroky v zimě trápí častá zranění, která se nevyhýbají klíčovým hráčům týmu. Ani jeden duel na soustředění v Turecku tak například neodehrálo útočné duo Filip Kubala, Daniel Vašulín. „Zranění máme poměrně dost, ale věřím, že během 14 dnů budeme téměř kompletní. Momentálně ale nemají natrénováno Daniel Vašulín, Filip Kubala, Jakub Rada či Jakub Kučera,“ řekl hradecký kouč Koubek.

Na druhou stranu na soustředění v Antalyi Hradci góly nechyběly. Ve třech zápasech jich dal sedm. Velmi produktivní byl útočník Matěj Koubek. „Matěj se stal nejlepším střelcem přípravy, kéž by si to přinesl i do ligových zápasů. Udělal přes zimu opravdu velký progres,“ těší zkušeného stratéga.

Tisková konference FC Hradec Králové před startem ligového jara.Zdroj: Lubomír Douděra

Hradec je po podzimu na výborném pátém místě, tabulka je však vyrovnaná, proto je na východě Čech jasně stanovený cíl. „Liga je nesmírně našlapaná, do boje o záchranu se přihlásily i další týmy. My máme nezvratnou touhu, kterou je zahrát si nejvyšší soutěž na novém stadionu. Uděláme pro to všechno a ani výpadky hráčů na tom nemohou nic změnit,“ uvedl Koubek.

Východočeši začnou jaro v sobotu od 15 hodin na západě Čech. Proti Viktorce nenastoupí ani další hráči.„K dispozici nebudou Filip Čihák ani Matěj Trusa, taková je dohoda mezi oběma kluby. Chci, aby to fanoušci věděli,“ doplnil Koubek, jehož mužstvo se kvůli stavbě stadionu muselo přesunout do areálu Bavlna. „Posilovnu máme ještě jinde, ale všechno je to kousek autem, management to zařídil skvěle a dá se to v pohodě zvládnout,“ uzavřel.

Richard Jukl, generální manažer FCHK o spolupráci s ČSOB

„Rozhodli jsme se obnovit spolupráci s ČSOB a společně přinášíme novou Votrok kartu. Je to i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli využít jejich krásné nové prostory pro tiskovou konferenci. Na spolupráci se moc těším."

Jiří Charvát a Richard Jukl představují novou Votrok kartu. Zdroj: Lubomír Douděra

Jiří Charvát, regionální ředitel ČSOB o spolupráci s FCHK

„Jsem velmi rád, že jsme se s klubem dohodli na obnovení spolupráce. V naší centrále zaměstnáváme kolem 1000 lidí a jsme velcí fandové fotbalu, takže přicházíme s regionální platební kartou s názvem Votrok karta. O tu si mohou fanoušci zažádat na jakékoliv pobočce a získají účet i platební kartu, což je zdarma. Mohou získat také vstupenky zdarma na domácí utkání v Mladé Boleslavi a mnoho dalších výhod.



Více zde: https://www.fchk.cz/clanek.asp?id=Poridte-si-Votrok-kartu-a-ziskejte-radu-benefitu-5393