Kopecký se po triumfu posunul do vedení v celkovém pořadí domácího šampionátu. „Poté, co Vašek vypadl, to bylo jen o tom bezpečně dojet do cíle. Ale jinak to byla krásná soutěž. Těžká. Náročné podmínky. Především v sobotu se to hodně měnilo. Trať byla suchá, pak některé vložky mokré, pak zase sucho,“ uvedl zkušený východočeský pilot. Druhý skončil Dominik Stříteský a třetí Filip Mareš.