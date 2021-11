Je známo, že za tímto týmem pravidelně cestuje i početný tábor jeho fanoušků. Když se k tomu přidají i příznivci Votroků, dá se očekávat střetnutí v parádní atmosféře.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se Slezany nedávno hráli. Je to deset dnů zpátky, kdy po vítězství 2:1 slavili na vítkovickém stadionu postup do čtvrtfinále MOL Cupu. Hradec by samozřejmě tento výsledek bral ještě jednou, jenže sok je razantně proti.

Oproti poháru soupeř něco změní

DONÁT JE V REPRE U21

Hradecký obránce Denis Donát figuruje v nominaci české reprezentace do 21 let pro dvojzápas kvalifikace mistrovství Evropy v Anglii (čtvrtel 11. září) a ve Slovinsku (úterý 16. září). Mezi náhradníky je i další zadák Votroků Štěpán Harazim.

„Uvidíme, jak zareaguje Baník. Vyběhli jsme tam s nějakým systémem, který nám umožnil soupeře překvapit. Máme představu o tom, co můžou změnit. Viděli jsme je v poslední době hrát proti Bohemians, s námi i se Spartou,“ zamýšlí se Stanislav Hejkal, asistent trenéra Hradce.

„Myslím si, že to bude úplně jiný zápas. Nesmíme hrát stejně, něco určitě změníme, ale moc ne, protože i tak jsme si v poháru šance vytvořili. Jen musíme změnit chování hráčů bez míče, potažmo i po jeho zisku. To bude důležité,“ říká před výkopem Ondřej Smetana, kouč Baníku.

„Určitě chceme bodovat. Ale Hradec nemá výsledky náhodné, hráči vědí, co mají hrát, jsou mladší a i když ne tak známí, svoji kvalitu mají. Musíme se na ně připravit a vrátit jim ten pohár,“ dodává ostravský lodivod.

Budou změny v sestavě

V poháru Východočeši nastoupili převážně s hráči širšího kádru. „Sestava jako v poháru určitě nebude,“ hlásí Hejkal. Dá se tedy očekávat zápas zcela jiných parametrů. „Na druhou stranu nějaké změny oproti poslednímu utkání s Boleslaví provedeme, protože máme bolístky a chceme zareagovat na prohru,“ naznačuje.

Po porážce v Mladé Boleslavi se Votroci se chtějí vrátit zpátky na úspěšnou vlnu a bodovat. „Teď chceme zase zabrat. Máme devatenáct bodů, jsme v plusových číslech a v nich chceme zůstat,“ přikyvuje královéhradecký asistent.