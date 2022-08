Jednadvacetiletý mládežnický reprezentant byl v hledáčku vedení hradeckého klubu již delší dobu. Zkušený trenér Miroslav Koubek ho chtěl získat už v minulé sezoně, tehdy to nevyšlo. Východočechům tak do karet nahrál příchod Jakub Jankta na Letnou, díky kterému pražský celek na hostování kývl. „Je to člen širšího kádru reprezentace U21. Osobně jsem rád, že se nám jeho příchod podařilo dotáhnout. Nebylo to úplně jednoduché, Matěje jsme chtěli už loni v létě a potom i v zimě, nakonec to vše do sebe zapadlo až nyní a tak je konečně tady, za což jsem rád,“ uvedl sportovní ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou.