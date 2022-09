Dnes došlo k definitivní dohodě obou klubů. „Adam v Hradci odvedl cenné fotbalové služby a zaslouží si přestup do jednoho z nejlepších klubů v Čechách, který navíc postoupil do základní skupiny Ligy mistrů. Samozřejmě se to ve mně pere, z hlediska sportovního je to pro nás citelná ztráta, Adam byl pro nás směrem do ofenzivy klíčový hráč. Z lidské stránky je za mne ale naprosto pochopitelné, že jme hráči přestup umožnili," uvedl pro klubový web sportovní ředitel klubu Jiří Sabou a doplnil: „Transferovou částku nechci komentovat, ale je pro nás důležité, že součástí přestupu je také příchod dvou kvalitních hráčů, Filipa Čiháka a Mateje Trusy, o které jsme měli zájem již v letním okně. Oba se k nám připojí ve čtvrtek a já věřím, že náš tým zkvalitní."

Vlkanova se na soutoku Labe a Orlice zapsal nesmazatelným písmem. Hradecký rodák působil v A-týmu nepřetržitě od roku 2015. V černobílém dresu zažil i dva postupy do nejvyšší soutěže. V posledních ročnících se stal nepostradatelným hráčem a tahounem týmu. Průlomovou sezonu zažil loni. Patřil mezi nejlepší hráče FORTUNA:LIGY. Do statistiky zapsal osm branek a osm asistencí, poprvé si řekl o pozvánku do reprezentace.

„Určitě se do Hradce budu chtít jednou vrátit. Moc děkuji všem za skvělé roky a podporu. Jsem rád, že nám poslední sezony vyšly a budu rád, když Hradec budete podporovat i nadále," vzkázal fanouškům Vlkanova.

Už na konci jara kolem něj začaly kroužit velké týmy. Námluvy se Slavií nevyšly, nedopadl ani přestup do Ameriky, kde se o něj zajímaly celky z Philadelphie a Chicaga. Už to vypadalo, že Vlkanova zůstane v Hradci. Naštěstí pro něj se Plzeň probojovala do Ligy mistrů, díky vyhraným milionům se mohl kolotoč znovu rozjet a nakonec skončil sladkým happy endem pro samotného hráče, který si přestup v nejlepších fotbalových letech své kariéry tak přál. Naopak pro Hradec začíná složité období, když přišel o svého lídra a ofenzivní mašinu.

„Jsem nadšený, že to vyšlo a můžu se ve své kariéře posunout o krok dál. Co je víc, než přijít do klubu, který teď vyhrál titul a ještě se dostal do Ligy mistrů. Je to nádhera a já moc doufám, že budu platný pro tým,“ řekl už v dresu Plzně Vlkanova.

Zdroj: Youtube