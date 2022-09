Petr Kodeš, záložník FC Hradec Králové: „Rozhodně by to bylo obrovské oslabení. Ale před sezonou nám odešel Mejdr a Král z obrany. Také se psalo jestli díry dokážeme zalepit. Myslím, že se nám to povedlo skvěle a jde vidět, že i takhle dobré hráče lze nahradit. Petr Kodeš.Zdroj: www.fchk.czVlčák je pro nás však nadstandardní hráč, dělá toho v ofenzivě opravdu hodně. Byla by to velká ztráta, ale museli bychom se ho snažit nahradit. Nic jiného by nám nezbývalo.