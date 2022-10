Třiadvacetiletá mladá puška má po 13. kolech na svém kontě pět vstřelených branek. Gólovou produktivitu si od něj určitě slibuje i trenér Miroslav Koubek. „Po delší době se trefil, v poslední době spaluje, přišlo to v pravou chvíli,“ řekl na jeho adresu východočeský kouč. Jak vítězné utkání viděl sám střelec?

Jaké utkání to v Českých Budějovicích bylo?

První poločas byl hodně soubojový. Často se zahrávaly standardky. Vyložených šancí určitě nebylo tolik, kolik bychom si jich přáli. Byly tam dobré náznaky, ale finální fáze nebyla podle našich představ.

Po delší době jste se trefil a hned dvakrát, jak jste branky viděl?

Nejprve jsem dostal krásný balón od Kuby Klímy, jenom jsem si ho zpracoval, podíval se, kde stojí gólman a dal jsem to na zadní tyč. U druhého gólu super přihrávka od Dana Vašulína, pro mě už to bylo jednoduché.

U třetí branky jste se pasoval do role nahrávače, když jste vybídl ke skórování Matěje Koubka. Nechtěl jste brejk přeci jen vzít na sebe a zaútočit na hattrick?

V hlavě samozřejmě myšlenky na hattrick probíhaly. Člověk má chuť, chce ho dát. Já dal poprvé v lize dva góly během jednoho zápasu, hattrick by byl fajn, ale hned na začátku jsem viděl Matěje a čekal jsem jenom na správný moment, abych mu to mohl dát.

Dvě branky a jedna gólová asistence, to je i tak fantastická bilance.

Přesně tak. Neberu to vůbec špatně. Dan Vašulín mi zase nahrál na druhý gól. Proč to nepřihrát někomu jinému. Jsme všichni útočníci, chceme se rozstřílet, abychom dávali branky a pomohli našemu týmu.