Michale, jak jste utkání proti Baníku viděl? Myslím, že jsme herně byli lepším mužstvem než Baník, ale nedotáhli jsme to do finále. První poločas byl bez šancí. O přestávce jsme si řekli, že musíme hrát agresivněji a více se tlačit do šestnáctky.

Druhou půli však ovlivnilo brzké vyloučení Filipa Novotného.

Ano. Červená karta nám tyhle snahy zhatila. My jsme se až do konce zápasu bránili. Naštěstí jsme neinkasovali.

Nakonec jste mohli i vyhrát, když těsně před koncem měl na hlavě gól novic v týmu Filip Čihák.

Byla to obrovská šance, skvěle je tam podržel brankář Laštůvka. My však bod s Baníkem bereme. Jak jste viděl situaci, po které jste šli do deseti? Letěl dlouhý nákop za obranu. Filda s Buchtou se tahali navzájem a za mě to být červená nemusela. Rozhodčí to vyhodnotil jinak. My jsme naštěstí v oslabení gól nedostali a duel jsme ubránili.

V zápase jste si připsal několik skvělých zákroků, jaký byl nejtěžší?

Kluci dobře bránili, hodně mi pomáhali. Na většinu střel, co jde na bránu, vidím, díky tomu si to můžu odstát. Žádný extra těžký zákrok si nevybavuji. Většinu střel, které na mě šly, musím chytit.

Ale na konci první půle jste reflexivně zasáhl proti hlavičce Klímy z malého vápna.

Máte pravdu, byla to asi nejtěžší situace, protože jsem byl nakročený na centr a musel jsem se přesouvat na přední tyč. Podívám se na video, ale podle mě jsem byl dost nízko, takhle normálně nechytám. Naštěstí jsem to vytáhl.

Připsal jste si druhou nulu v sezoně, jste jasná jednička. To vás musí těšit.

Jedu zápas od zápasu. Vždycky se chystám pouze na dalšího soupeře. Každý se kouká na tabulku, ale já se na ni dívat nechci. Nastuduji si protihráče a v uvozovkách je mi jedno, kolik máme bodů. Každý zápas chci vyhrát a dobře odchytat.

Radost z toho, že chytáte, však mít musíte?

Strašně si to po zranění užívám. Pomohlo mi i hostování v Dukle. Poznal jsem nové lidi, trošku jiný život v Praze a posunulo mě to po osobní stránce.

V Dukle jste skončil a vrátil jste se zpět do Hradce.

Věděl jsem, že pro mě bude důležitá příprava. Šel jsem do ní s čistou hlavou. Bral jsem to tak, že nemám co ztratit.

Změnil jste něco ve svém chytání?

Během zápasu si povídám. Někdy z toho totiž vypadávám, tohle mi pomáhá. Hodně se připravuji doma i před každým tréninkem. Dělám jiné věci než dřív a myslím si, že jsem i dospěl.

V obraně poprvé nastoupil po příchodu z Plzně Filip Čihák, jak fungovala spolupráce?

Bylo to opravdu narychlo. Poprvé trénoval ve čtvrtek. Času bylo málo, proto jsme se museli připravit. Zvládl to úplně v pohodě, on je dobře nastavený z Plzně a bylo to rozhodně znát. Podal super výkon.