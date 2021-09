Slávisté se v poslední době potýkali s některými absencemi, především v obraně, avšak sílu jejich týmu to neubírá. „Slavia má obrovskou šířku kádru, s problémy ve stoperské dvojici si taky poradí, protože mají na každý post tři čtyři alternativy. Kdyby měla druhá sestava Slavie vlastní mužstvo, hrála by v lize o třetí místo,“ je přesvědčen Hejkal.

Přestože Slavia má pořádný zvuk a bude jasným favoritem, Votroci se výzvy poměřit se s ní rozhodně nebojí. „I Spartě jsme čelili skvělou hrou, porážka byla krutá. Chceme takhle hrát dál, i když víme, že Slavia je dominantní. Nebojíme se toho. Kluci už zjišťují, o co v lize jde. V současné době jsme v dobrém rozpoložení, jde to směrem, jakým chceme,“ říká Stanislav Hejkal, asistent hradeckého trenéra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.