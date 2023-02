Pokračujte.

Do konce poločasu jsme měli trochu problém. Baník se po inkasované brance trošku zvedl a dostal nás pod tlak. My jsme to naštěstí do poločasu uhráli a udrželi jednobrankový náskok.

Po změně stran Ostrava neproměnila tutovku, vy jste naopak rozhodli druhým gólem.

Ano. Byl to vyrovnaný a bojovný duel jako všechny v lize. Myslím si, že jsme hráli mnohem lépe než v posledních zápasech. Chtěli jsme na tom zapracovat, což se povedlo, a po druhé brance už jsme v hlavách věděli, že to zvládneme, protože máme velkou sílu a dobrou kondici.

Vraťme se ještě k první brance, co mělo přijít?

Chtěli jsme rozehrávat naučený signál, ale Baník to přečetl, takže jsem rozhodl, že to kopnu do vápna a naštěstí to Laštůvka podběhl a jak už jsme si zvykli, tak to Lajblík (Michal Leibl – pozn. aut.) uklidil.

Je to pro vás velká úleva po té menší krizi?

Dá se říct, že ano. Celý tým to na sobě cítil, že hlavně ty domácí zápasy nezvládáme tak, jak bychom chtěli, a to především herně. Minulý týden proti Mladé Boleslavi jsme předvedli mizerný výkon. Tentokrát jsme za to vzali, vyhrnuli si rukávy, jak říká pan trenér, a odvezli jsme si tři body, kterých si moc vážíme.

Na Baníku se často nevyhrává i kvůli bouřlivé atmosféře, která v Ostravě vždy panuje.

Pravda, diváci byli výborní. Lidi tím žijí, takže je to hodně cenné. My jsme si říkali, že když dáme první gól, tak Baník znervózní a fanoušci jim to dají vědět, což se i stalo. Neprožívají lehké období, ale my jsme rádi za výhru.

Hradec v moravskoslezské metropoli uspěl po dlouhých 64 letech…

(směje se) To už je docela doba a já si to určitě nepamatuji.

Nebyli v ideálním rozpoložení, herně se trápili. Během týdne však tvrdě makali, kabina se ještě více semkla a odměnou pro fotbalisty Hradce byla sladká výhra 2:0 nad Baníkem, pod kterou se gólově podepsali Leibl a Smrž.



PROKLETÍ JE PRYČ



Z Ostravy si Votroci odvezli všechny body po dlouhých 64 letech! Dlouhé prokletí zlomil bojovný výkon a potrestané soupeřovy chyby. „Vítězství nám udělalo ohromnou radost, protože jsme prožili etapu, kdy jsme se trápili. Věděli jsme, že Baník po dvou porážkách bude velmi ambiciozní, bude hrát v tempu a s velkým nasazením. To bylo potřeba eliminovat, proto jsme postavili taktiku tak, abychom to ubrzdili, což se nám podařilo,“ těšilo hradeckého kouče Miroslava Koubka.

Jeho svěřenci šli do vedení po chybě gólmana Laštůvky, který se nedostal k míči po rohovém kopu a na zadní tyči byl připravený Leibl. Ostrava měla stoprocentní šanci až po změně stran, kdy prázdnou branku přestřelil Tijani. Pojistku tak přidal dvacet minut před koncem zápasu po dobré práci Smrže Ryneš. „Myslím, že kromě šance Tijaniho se Baník k ničemu moc nedostal. Proběhly tam nějaké centry, ale to k tomu patří. Naopak dopředu jsme byli dostatečně nebezpeční. Udělali jsme korektury ve středu zálohy, hrálo tam trio Pudhorocký, Smrž, Kučera. Viděl jsem tam větší schopnost být na míči. Možná jsme tím Baník i trochu překvapili, byli jsme prostě dostatečně nebezpeční,“ pochvaloval si Koubek a k zápasu doplnil. „Celkově to byl dobrý týmový výkon. Kromě ofenzivních hráčů zaslouží pochvalu i celá obrana, která si s tlakem Baníku poradila.



Já bych pochválil všechny, hráli jsme dobře a myslím si, že nám vítězství patří.“ Východočeši v pěti jarních duelech získali sedm bodů a po nedělní výhře poskočili na páté místo v ligové tabulce. Příští víkend na ně čeká další nesmírně důležitý duel, když v Mladé Boleslavi budou hostit Jablonec.