„Výborné utkání s velmi ostrým soupeřem, což jsme potřebovali. Hráči rakouského týmu byli velmi rychlí, agresivní. Ale výsledek mohl být lepší. Austria svoje šance využila, zatímco my nikoliv. A že jsme jich měli alespoň pět obrovských. Mohlo to skončit třeba 5:5,“ uvedl hlavní kouč Votroků Miroslav Koubek.

„Austria byla lepší, ale ne o moc, v dynamice, ostrosti, startu na balon, represinku. V tom musíme tyto zahraniční soupeře brát jako příklad. Je to téma intenzity hry,“ upozornil trenér.

Generálka Votroků před ligou: zahozené šance, tři inkasované branky i fair play

Celé desetidenní soustředění a především tři zápasy s kvalitními zahraničními protivníky si Hradečtí pochvalují.

„S tím jsem velmi spokojen. Všechny tři zápasy nám poskytly odpor soupeře v tom, v čem podle mého názoru český fotbal zaostává, a to je právě vysoká intenzita hry. Všechny tři týmy tyto prvky měly a pro nás to byla užitečná škola si na to sáhnout. Myslím si, že jsme dobře vzdorovali. Celkově bylo soustředění výborné,“ dodal Koubek.