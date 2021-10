Naposledy se v lize trefil 20. května 2017 na Spartě. A včera v 11. kole FORTUNA:LIGY na svoji trefu Adam Vlkanova, kapitán fotbalistů Hradce Králové, navázal. A to hned dvakrát. Dvěma góly rozhodl o výhře ve Zlíně 3:2. Votroci si připsali čtvrtou výhru v letošní sezoně a v tabulce jsou sedmí. Další gól Votroků vstřelil Pavel Dvořák, za domácí se prosadili David Tkáč a Francouz Youba Dramé.

FORTUNA:LIGA - 11. kolo: Zlín - Hradec Králové 2:3 (0:1).

Branky: 52. Tkáč, 90.+3 Dramé - 55. a 90. Vlkanova, 2. Dvořák. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Poznar, Procházka, Čanturišvili - Kodeš, Vlkanova. Diváci: 2409.

FC Fastav Zlín: Šiška - Fantiš (89. Cedidla), Simerský, Procházka, Matejov (84. Reiter) - Vraštil - Fillo (67. Dramé), Tkáč (84. Hlinka), Janetzký (67. Jawo), Čanturišvili - Poznar. Trenér: Kalivoda. FC Hradec Králové: Fendrich - Čech, Klíma, Král - Mejdr, Kodeš, Kateřiňák (72. Rada), Novotný - Dvořák (79. Kubala), Vašulín, Vlkanova (90.+3 Harazim). Trenér: Koubek.

Začátek zápasu vyšel Hradci, v jehož dresu chyběli distancovaný Otto Urma a také mládežnický reprezentant Denis Donát. Už ve 2. minutě po rohovém kopu Vlkanovy se Hradečtí několikrát lehce dostali k odraženému míči, který následně doklep do sítě zcela volný Dvořák.

„Čekali jsme důrazný a agresivní zápas, jak to ve Zlíně chodí, proto jsme domácí chtěli zaskočit rychlým nástupem, a to se nám povedlo," chválil trenér Miroslav Koubek.

Jeho tým zlobil domácí „Ševce" ze standardních situací, ale ještě v úvodu mohl zvýšit Daniel Vašulín po sólové akci takřka z poloviny hřiště, ale brankáře Jána Šišku nepřekonal. „Škoda, Dan tam měl ještě další možnosti. Náskok o dva góly by byl komfortní," přiznal Koubek.

V dalším průběhu ovšem přišly ze strany Hradce hluché minuty, aktivitu převzal Zlín, který několikrát zahrozil, ale gólmana Viléma Fendricha, jenž se do branky vrátil po zápase a půl, nepřekonal.

Až v 52. minutě David Tkáč střelou na zadní tyč, která prošla přes bránící hráče, vyrovnal. Z pohledu Zlína zaslouženě.

Jenže po třech minutách napřáhl za vápnem levačkou Vlkanova, jenž nastoupil s pozlaceným číslem 8 jako autor nejvíce asistencí v lize (5), a přo zemi letící míč odrazem o tyč zapadl do sítě.

„Tohle byla klíčová akce utkání, kdy Adam Vlkanova vstřelil svoji první branku v lize. Situaci si nekomplikoval a nevymýšlel, často kličkuje, míč zasekává, tentokrát vystřelil dokonce svojí slabší levou nohou, i když on ji má také dobrou, a dal gól. Pro nás to bylo vysvobození, protože to byla zrovna pasáž, kdy Zlín nabíral na obrátkách,“ poukázal Koubek na střelu kapitána.

Domácí „Ševci“ vypadli z rytmu, až v závěru se nadechli k vyrovnání. V 90. minutě na roh vyrazil před hradeckou branku i gólman Šiška, jenže míče se zmocnili Votroci a Vlkanova byl v běžeckém souboji rychlejší než vracející se Šiška i jeden z obránců a pohodlně do prázdné branky pečetil výhru. V nastavení ještě po pěkné kombinaci snížil Dramé, ale na víc už nezbyl čas.

Přesto Votroci po snížení ztuhli, na mysl se jim vrátil předchozí zápas s Jabloncem (2:2), kdy výhru ztratili v deváté minutě nastavení.

„Inkasovaná branka na úplně na konci mě mrzí. Zatrnulo mi, ale nakonec jsme si oddechli," přiznal hradecký trenér, jehož je v tabulce sedmí. „Z vítězství máme radost. Výhry si ceníme a vážíme. Máme 16 bodů, to je hezké, ale s takovým ziskem se ještě nikdo nezachránil. Buďme pokorní a pracujme dál,“ vyhlásil Miroslav Koubek.