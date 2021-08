Votroci si nemohli přát lepší úvod. Již v 5. minutě je totiž poslal do vedení Dvořák, jenž se prosadil po nacvičeném signálu ze standardní situace. Rada z poloviny hřiště nakopl míč do šestnáctky domácích na rozběhnutého Mejdra, ten hlavou ideálně sklepl míč zkušenému forvardovi, který ho precizně zpracoval a z otočky se trefil mezi nohy Neumana – 0:1.

MFK Karviná – FC Hradec Králové 1:1 (1:1). Branky: 24. Sinjavskij – 5. Dvořák. Rozhodčí: Cieslar – Kotík, Podaný – Proske (video). ŽK: Tavares, Čmelík – Klíma, Prekop, Urma, Koubek (trenér), Kodeš. Diváci: 2053. Karviná: Neuman – Křapka, Santos, Buchta, Bartošák – Mangabeira, Nešický (46. Tavares) – Čmelík, Qose (74. Stropek), Sinjavskij (63. Jurásek) – Papadopulos (74. Zych). Hradec: Fendrich – Mejdr, Donát, Klíma, Urma – Kodeš, Rada – Prekop (79. Rezek), Dvořák (90. Soukeník), Vlkanova (85. Harazim) – Vašulín.

„Vstup do zápasu se nám vydařil, povedla se nám nacvičená akce,“ těšilo Miroslava Koubka, trenéra Votroků. Hned po rozehře a chybě domácích pelášil z úhlu sám na branku Vašulín, ale nedal. Pak se dostali ke slovu i Karvinští, ovšem vyrovnávací branku jim nabídl na zlatém podnose Kodeš. Hradecký záložník po dlouhém nákopu domácích zahrál hlavou krátkou malou domů, čehož využil rozběhnutý Estonec Sinjavskij a podél brankáře pohodlně vyrovnal – 1:1.

„Po špatném úvodu jsme se do toho velmi těžce dostávali. Vyrovnávací gól nám spadl do klína,“ řekl Jozef Weber, kouč Karvinských. „Branku jsme soupeři darovali, ale je to poučení do příště. Trochu nás to srazilo a čekali jsme na přestávku,“ přiznal Koubek.

Po změně stran měli více sil Východočeši, kteří byli aktivnějším týmem na hrací ploše, ovšem ani jednu ze svých nadějných příležitostí už využít nedokázali. „Měli jsme vyhrát, ve druhém poločase jsme byli lepší,“ měl po skončení duelu jasno hostující lodivod. „Pak jsme ztratili prostor ve středu hřiště, Hradec převzal otěže a vytvořil si šance,“ všiml si Weber. „Kluci hrají ligu prvně, jsou možná v šanci vystresovaní a podlehnou tlaku. Ale je důležité, že si je vytvoříme, příště už je třeba dáme,“ přál by si Miroslav Koubek.