Vždyť talentovaných teenagerů míří z tamních ulic a plácků za sportovním i životním štěstím v Evropě celé houfy.

„Moc o něm nevíme. Sám ho objevuji až nyní, stejně jako zbytek světa,“ řekl pro web Goal.com senegalský novinář Demba Varore.

Samozřejmě mluvil o Abdallahu Simovi, obletované hvězdě Slavie.

„Jeho zápasy proti Leicesteru jsou tady ale hojně sledované. Všichni chtějí vidět, jestli má kvality na to, aby se dostal do reprezentace.“

Anglie na nohou

Sima nepochybně ukázal, že za senegalský nároďák může naskočit okamžitě. Nádherným gólem ve čtvrteční odvetě rozmetal skomírající naděje Leicesteru na postup a definitivně tak poslal Pražany do osmifinále Evropské ligy. Nejde přitom jen o dvojzápas s (poněkud vypelichanými) Liškami.

Devatenáctiletý supertalent vstřelil v aktuálním ročníku EL čtyři branky, v české lize se trefil jedenáctkrát. Ve čtrnácti zápasech „Jeho progres je neuvěřitelný. Ani neumím odhadnout, kde je jeho výkonnostní strop,“ chválil Simu slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Odejde už teď?

Bookmakeři Fortuny soudí, že Sima by mohl odejít do Anglie už v létě. Vypsali na to kurz 3:1.

Ano, někdo by mohl namítnout, že zazářit v tuzemské soutěži nemusí být nutně důkaz fotbalové výjimečnosti, jenže vytáhlý Afričan se konstantně zlepšuje. A co je hlavní: vyniká i na mezinárodní úrovni. Jen se zeptejte v Leicesteru. Už před prvním duelem v Praze se na Simu vyptával kouč Brendan Rodgers. „Říkal o něm, že to je fantastický hráč,“ pousmál se Trpišovský lišácky.

Teď je zájem o Simu v kolébce fotbalu logicky ještě vyšší. A také o Slavii jako takovou. V Anglii dobře vědí, odkud do West Hamu přišli Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

„V Premier League by po této mimořádné výhře mohl být o hráče Slavie větší zájem. Hlavně Sima vypadá jako skutečný přínos,“ konstatovala ve svém komentáři BBC. Na fanouškovském serveru West Hamu už mezitím čile proudí diskuse, že Sima musí být hlavním letním cílem klubu a náhradou za nedávný odchod Sébastiena Hallera. A že Slavia bude chtít přes miliardu korun? „Stojí to zato,“ jsou si jistí příznivci Hammers.

Padesát milionů liber

Jenže sešívaný klenot už se ocitl v hledáčku i těch největších hráčů na trhu. Po Simovi údajně pokukuje Arsenal, mluví se o zájmu Juventusu. Nezamlouvají se jim jen fotbalové kvality senegalského mladíka, ale i jeho skromnost, pracovitost a učenlivost.

Co to všechno bude stát? Specializovaný server Transfermarkt.com odhaduje Simovu tržní cenu na osm milionů eur (tedy přes 200 milionů korun), ale tento údaj byl aktualizován naposledy koncem prosince. Dnes může být klidně trojnásobný.

Není přitom tajemstvím, že šéf Slavie Jaroslav Tvrdík je odhodlán požadovat hodně přes jednu miliardu korun. I britská média už píší o sumě kolem 50 milionů liber, tedy 1,5 miliardy korun.

Pro srovnání: Souček šel do West Hamu asi za 540 milionů korun. Kolik asi bude stát Sima po zápasech s Rangers?