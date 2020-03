Bývalý nejlepší fotbalista světa má problém. Kvůli falešnému pasu je ve vazbě

Nečekané komplikace musí řešit bývalý brazilský fotbalista Ronaldinho. Při jeho cestě do Paraguaye mu totiž přišli na to, že má falešný pas. A někdejší nejlepší hráč světa šel do vazby.

Bývalý nejlepší fotbalista světa Ronaldinho. | Foto: ČTK/ZUMA/Isaac Ortiz