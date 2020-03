Ačkoliv má fotbalová Slavia na prvním místě před Spartou propastný čtyřiadvacetibodový rozdíl a její letenský soupeř se před třiadvacátým kolem nachází až na šestém místě prvoligové tabulky, je o tradiční derby opět obrovský zájem.

Už před více než týdnem oznámila Slavia na svých webových stránkách, že derby je beznadějně vyprodané. Zvýšený zájem registroval klub už od listopadu minulého roku, po lístkách se pak „zaprášilo“ během několika hodin od spuštění prodeje.

V souvislosti s vysokým zájmem o vstupenky dokonce vršovický klub spustil službu pro majitele permanentek, kteří nemohou na zápas dorazit. V případě uvolnění svého místa pro další zájemce nabízí benefit či finanční kompenzaci.

Domácí klub varoval i před překupníky. „Pravost vstupenek zakoupených mimo oficiální distribuci bohužel nelze zaručit. Na podzim se v zápasech Ligy mistrů mnoho fanoušků nechalo takto podvést. Jediné 100% platné vstupenky jsou z předprodejní sítě Ticketportal a z našich pokladen,“ varovala Slavia.

A překupníci svou šanci vydělat na derby opravdu hodlali využít i tentokrát. Na nejrůznějších webových stránkách se objevily inzeráty, v nichž byly nabízeny lístky, které se prodávaly v cenové hladině od 420 do 890 Kč, třeba i za dva a půl tisíce.

Inzeráty na internetu

"PRODÁM 2 místa vedle sebe na sezení do středového sektoru 114 s výborným výhledem na "Východní tribuně", případně až 6 míst do VIP s cateringem na vyprodané 295. derby mezi SK Slavia Praha - AC Sparta Praha, které se bude hrát v neděli 8.3.2020 od 17:00 hod v Eden aréně (Sinobo stadium). CENA: od 2490,-Kč za 1 vstupenku," píše se například v jednom z inzerátů.



"Originál vstupenky vedle sebe na derby po 1390,-," uvádí další z nich. To pochopitelně nesli nelibě slávističtí fanoušci, ale v minulosti se proti těmto praktikám postavilo i slávistické vedení.



"Bráníme se hlavně formou prevence, varujeme opakovaně fanoušky před nákupem mimo oficiální prodejní síť klubu," uvedl pro Deník tiskový mluvčí pražské Slavie Michal Býček s tím, že těchto inzerátů a nabídek je méně než v minulosti. "Bohužel s tímto jevem bojují nejen sportovní kluby, ale i pořadatelé koncertů a dalších oblíbených kulturních akcí," poukazuje. "Velmi důrazně doporučujeme všem fanouškům tyto vstupenky nekupovat," uzavřel.



Sparta bude pro své fanoušky nabízet lístky před domácím ligovým utkáním proti Zlínu.