Hej, Macejko Macejko ko ko ko ko! měli na Stínadlech po gólu pustit stylově slovenskou lidovku, která je u našich sousedů díky různým předělávkám hitem. Stejně jako v polovině ledna tvůrci klubového videa, které po podpisu smlouvy odchovance Baníku Ostrava představovalo.

Tehdy na jeho adresu sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek uvedl: „Martin se jevil v testech velmi dobře, doplní dvojici Mareš - Řezníček, je typologicky jiným typem útočníka, proto věřím, že se nám během jarní části bude hodit.“

A hodí! Poprvé za "skláře" urostlý ofenzivní hráč (187 cm) nastoupil před 14 dny proti Jablonci, to už ale jeho nový tým prohrával 0:4. Proti Karviné hrál od začátku a ve 20. minutě zakončil rychlou akci. Pravda, ve vápně měl i trošku štěstí, ale to přeje připraveným.

„Mám obrovskou radost, že jsem se konečně dočkal základní sestavy. A ještě jsem dokázal skórovat, byť to tedy byla pěkná holomajzna. Dostal jsem míč na paty (od Daniela Trubače - pozn. autora), ale nějak jsem ho do sítě dotlačil,“ pousmál se 23letý forvard, jehož ironií osudu před časem testovala Karviná.

Maceje ale mrzelo, že o poločase musel střídat. Kdo ví, jak by se dál zápas vyvíjel; Teplice v tu chvíli vedly 2:0, ve druhé půli ale byly ani ne poloviční a Slezané srovnali na 2:2. „Před půli jsem dobíhal ve sprintu hráče, střetli jsme se a já dostal ránu do lýtka. Píchlo mě tam a nemohl jsem pořádně běhat,“ objasnil, proč nemohl dál pokračovat.



Na další šanci v základní sestavě nechce čekat dlouho, zvlášť když mu trenér "žlutomodrých" Radim Kučera věří. Ostatně - byl to on, kdo Maceje vysvobodil z ostravského prokletí.

„Pod Kučerou jsem v Baníku odehrál svoje první ligové utkání. Pak další, ale dál jsem hrál za béčko nebo pak za Vítkovice, plácal jsem se v nižších soutěžích, býval jsem zraněný. Ale věřil jsem, že šance přijde. Chci teď pokračovat v Teplicích tak, jak jsem začal.“



Na jakém postu hraje černovlasý čahoun nejraději? „Nevadí mi hrát útočníka, ale na pravém křídle mi to vyhovuje víc,“ byl upřímný. Přechod z nižších soutěží mezi elitu chce zvládnout. „Nižší soutěže jsou o soubojích, první liga o technické kvalitě, vyspělosti, taktice. Musí být rychlejší první dotyk i běh.“

Ale ještě zpátky k Radimu Kučerovi. To, že jsou oba na sebe napojeni, je znát i ze slov, které jeden o druhém novinářům řekli. „Kučera je výborný trenér a jsem mu pochopitelně vděčný za ty příležitosti. Hraje v mé kariéře veledůležitou roli,“ pověděl Macej o Kučerovi.



Slova chvály zazněla i z druhé strany. „Je to pracovitý kluk s výbornými fyzickými předpoklady k náběhům a soubojům. Zastavilo ho zranění, ale do té doby ukázal dobrý výkon,“ naznačil, že v případě rychlého uzdravení by mohl být v základní sestavě už za týden, kdy Tepličtí hrají doma s Pardubicemi.