Duel 11. kola druhé ligy (ten největší podzimní – tedy derby s Pardubicemi) rozhodl jedinou brankou. Tradičně hlavou po rohovém kopu. „Gól nás trochu uklidnil. Pardubice byly nejtěžší soupeř, kterého jsme potkali,“ říkal talentovaný mladík po utkání, v němž se Hradečtí stali prvním týmem, který mužstvo kouče Jiřího Krejčího v této sezoně porazil.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: 0:10! Bílá Třemešná schytala těžký debakl

Už před sezonou se bývalá štika krajské I. A třídy z Bílé Třemešné netajila kádrovými problémy, které ji letos budou směrovat do spodních pater tabulky I. B třídy. Tu Sokol po devíti kolech se čtyřmi body uzavírá a pomalu se připravuje na očekávaný pád do okresního přeboru. Sami fotbalisté by své dlouholeté působení v krajských soutěžích rádi zakončili důstojně. O víkendu se jim ale plány plnit nedařilo. Na hřišti Nové Paky prohrála oslabená sestava ostudně 0:10! V dresu domácích se čtyřmi góly blýskl Lukáš Jisl.

Komentář Jiřího Fejgla: Pardubický komplex nemizí

Můžou být první, v sezoně neporažení. Můžou hrát atraktivní a velmi účinný fotbal. Jenže pak přijde derby a Pardubičtí zkolabují. Prohrají.

Další díl seriálu o pardubickém problému jménem Hradec se odehrál v sobotu na neútulném stadionu v Malšovicích. Potvrdila se tak slova Adama Vlkanovy, která říkal už po vzájemném střetu minulý podzim, jež Votroci ovládli duel jednoznačným výsledkem 4:1: „Zdá se mi, že Pardubice chtějí vyhrát derby až moc. My jsme mnohem víc v klidu.“

Tentokrát se to znovu opakovalo. Pardubice sice hrály dobře, ale selhaly v klíčových situacích. Kapitán černobílých Jakub Martinec se najednou po rohu zjevil úplně sám v situaci, z nichž střílí góly pravidelně. HostujícíTomáš Čelůstka nebyl těsně před koncem schopen bez nervů vyřešit jednoznačnou šanci. Proto jeho tým (zase) padl.

To není náhoda, to je skutečný komplex.