Ve fotbalovém projektu Deníku Porovnej se s hvězdami jsme se tentokrát místo "pralesních" soutěží zaměřili na špičkové fotbalisty Ligy mistrů. Detailně jsme prozkoumali, jak si ve statistikách vedli všichni hráči v duelu Viktorie Plzeň na hřišti Realu Madrid (hrálo se 23. října). Oba soupeři se utkají i tuto středu 7. listopadu v Plzni. Pokud chcete podobnou analýzu pro svůj klub z jakékoliv soutěže i vy, zapojte se! Pravidla najdete v článku.

V pondělní příloze Sportovní deník jsme rozjeli mimořádný projekt pro fotbalové fanoušky: díváme se na detailní statistiky českých hráčů z vyšších soutěží i z „pralesa“ a srovnáváme je se špičkovými superhvězdami.

Takhle do šroubku jsme rozebrali i duel, který Viktoria Plzeň sehrála přede dvěma týdny v Lize mistrů na půdě slavného Realu Madrid. Porážka 1:2 byla lichotivá. A co na to statistiky? Podívejte se níže v článku na data obou týmů, v dalším článku ZDE si pak můžete vyhledat statistiky všech hráčů. Tam uvidíte, kdo jak dlouho držel balon, kolikrát ho ztratil a jak přesně přihrával.

U jednotlivých obrázků najdete i vysvětlení, na co se právě díváte (omluvte, prosím, chybnou diakritiku od našich italských kolegů).

Zde je sestava soupeřů a taktické rozestavení hráčů na hřišti.

Další obrázek zachycuje týmové statistiky. Pod ním najdete vysvětlivky.

Držení míče: Real držel míč téměř dvojnásobnou dobu než soupeř, a měl tedy zřejmou převahu.

Kvalita hry: tady se hodnotí nejen počet úspěšných přihrávek, ale i jejich užitečnost. Užitečná přihrávka je taková, která přináší výhodu – posun na hřišti dopředu k soupeřově bráně, nebo vyřadí ze hry protivníka, protože jde kolem něj. Nepočítá se sem ťukes obránců, kteří si mezi sebou pětkrát vymění balon na vlastní polovině hřiště. To týmu nic nepřináší

Územní převaha: jak dlouho tým hrál na polovině soupeře. Zatímco Plzeň hrála na půlce Realu za celý zápas pouhých 6 minut a 16 sekund, domácí byli nastěhovani na polovině protivníka přes 21 minut, tedy víc než trojnásobně dlouho. Někoho překvapí, že i to je vzhledem k devadesátiminutovému zápasu málo času.

Obranná fáze: tady je zajímavé číst pressing – tedy v jaké vzádlenosti od vlastní branky začíná tým soupeře napadat. Real to dělá zhruba okolo poloviny hřiště - 50 metrů od své branky. Plzeň naopak napadá až na své polovině hřiště.

Na dalším snímku je i útočná fáze obou týmů.

Tady vyčteme, že Real zakládá drtivou většinu útoků (94,3 % ) postupně, nenakopává tedy balony. Podobně hrála ale i Plzeň - postupným útokem založila hruba tři ataky ze čtyř.

Využití šířek: zatímco hosté z Plzně se spoléhali na centry hlavně z pravé strany, Realu to bylo jedno - jeho statistika je spíše vyrovnaná.

Nebezpečí: statistická klasika – tedy počet střel na branku a gólové příležitosti

Další dva obrázky podrobně popisují střelbu obou soupeřů. Odkud tým nejčastěji střílí, kolik střel vyšle, kam přesně do branky padly góly…

A na dalších obrázcích si můžete prohlédnout Proudy hry - to je užitečná statistika, která odhalí efektivitu hry týmu a ukazuje, kdo si s kým nejvíce přihrává a kudy tým nejvíce hraje. Zda tým chodí dopředu zásadně po levé straně apod.

