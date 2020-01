„Finálový turnaj jsme hráli v Olomouci na hlavním stadionu. Sice jsme neudělali velký úspěch, ale turnaj byl skvěle zorganizovaný,“ vybaví si zanedlouho dvacetiletý středopolař. V roce 2011 s pardubickou ZŠ Ohrazenice skončil na klání nejlepších škol devátý.

Mládežnický reprezentant si pamatuje, že postoupit na republikové finále nebylo tak jednoduché. „Když jsem byl na základní škole v Moravanech, tak jsme se dostali maximálně do druhého kola. Pak jsem přešel do Pardubic, kde již byla fotbalová třída. Šli jsme až do finále,“ vzpomíná Solil.

A dodává, že na tyto akce rád jezdil. „Už jen z toho důvodu, že jsme nemuseli být na vyučování,“ usmívá se. Jenže jsou i další aspekty. „Každý tam chce být, může se postupovat dál a vyhrát skvělé ceny. Takový zážitek se jen tak nemusí opakovat,“ připomíná možnost vyhrát zájezd na atraktivní fotbalový zápas do zahraničí.

Ze svých školních spoluhráčů to Solil dotáhl nejdál. Ještě jako dorostenec dostal možnost trénovat s druholigovým týmem Pardubic. A v květnu 2018 přišla nečekaně i zápasová premiéra. „Byl jsem ve škole, když mi zavolal trenér, že půjdu hrát,“ prozradil Solil.

Sice ho potom zbrzdilo zranění, ale své místo si vybojoval. Nejen v klubu, ale i v reprezentačních výběrech. Nastoupil i na zmiňovaném Euru v Arménii. „Mám pozitivní zážitky, ale zároveň i smutné. Je skvělé, že jsme tam byli, ale škoda, že jsme nedokázali víc,“ řekl.

Po návratu prožil úspěšný podzim na klubové scéně. Do jarních odvet ve F:NL vstoupí Pardubice jako druholigový lídr. „Nebude to jednoduché, ale pokud budeme pokračovat a předvádět výkony jako na podzim, tak něco můžeme dokázat,“ prohlásil mladý záložník.