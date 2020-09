Kosa z Edenu narazila na kámen. Slavii zaskočilo to, čím oslnila Ligu mistrů

Viděl to každý, mistr taktiky také. „Jsme si hodně podobní,“ uznal Jindřich Trpišovský, velebený trenér fotbalové Slavie. Mluvil po prvním utkání play off Ligy mistrů, v němž jeho tým remizoval doma v Edenu 0:0 s dánským klubem těžko vyslovitelného jména. Odveta se hraje příští týden. „Midtjylland je fyzicky mimořádně vybavený soupeř,“ upozornil kouč po souboji s FC Midtjylland. To jsou přece zbraně Slavie…

4. předkolo Ligy mistrů, Slavia - Midtjylland | Foto: ČTK/Ondřej Deml