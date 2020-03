I když ještě před pár dny nebylo možná úplně jisté, jestli si fanoušci nebudou muset vychutnat duel pouze u televize. Vždyť v zahraničí se kvůli hrozbě koronaviru, která teď rezonuje desítkami států po celém světě, odkládají nejen sportovní akce.

V domácím prostředí na koronavirus doplatil třeba světový pohár v biatlonu, který se v Novém Městě na Moravě sice nezrušil, ale fanoušci jej sledují maximálně zpoza zavřeného plotu. Na fotbalovou ligu však žádná taková opatření nepadla. „Je to dobře, že rozhodli tak, jak rozhodli. Protože derby bez diváků by bylo mizerné. To si nedovedu představit. Ne, že by ten koronavirus podcenili, ale myslím, že tomu neublíží a daleko horší by bylo, kdyby to bylo bez diváků,“ soudí o rozhodnutí bývalý český reprezentant Ladislav Vízek.

A od zápasu očekává hodně. „Já si myslím, že derby bude výborné, bude napnuté, protože Sparta udělala sebevědomý krok s Ostravou (výhra ve čtvrtfinále MOL Cupu 5:0 – pozn. red.) a Slavie nutně potřebuje uspět. Svůj náboj to bude mít, protože Slavie bude muset ukázat, jak na tom opravdu je, a Sparta je po tom jakoby velkém vítězství. Já se na něj opravdu těším.“



Kdo podle někdejší opory pražské Dukly a české reprezentace uspěje? „Bookmakeři obrovsky favorizují Slavii, já taky. Slavii chybí Bořil a Ševčík, to je bez diskuze. Mám pocit, že se vrátí k agresivnímu pojetí a že Spartu přetlačí, protože Sparta po jednom výsledku vždycky říká, že už je na správné cestě a vždycky to trvá týden,“ říká Vízek.

Zabrat i bez Součka



Slavii však začátek jarní části soutěže nezastihl v ideálním rozpoložení. „Já myslím, že Slavia si uvědomí, že do toho teď nedávala úplně všechno a že to bude muset zlomit trošku vůlí a agresivitou. Tím, co je předtím zdobilo se Součkem,“ vzpomíná záložníka, který v zimním přestupním termínu odešel na hostování do anglického West Hamu.

„To je strašná ztráta a ti kluci se s tím jakoby neumí vypořádat, ale budou muset zabrat i bez Součka. Myslím, že Jindra (trenér Jindřich Trpišovský – pozn. red.) jim řekne, že už jsou tam sami, a sáhnou k tomu, že budou makat. Přikláním se, a to musím říct otevřeně, k vítězství Slavie a nemusí to být vůbec špatný fotbal,“ věří v kvalitní utkání.

„Slavia už dvakrát rupla. Já jsem si říkal, když tam byli ještě ti tři, že neprohrají zápas s tím, jak hráli. A odejdou a už prohráli dva,“ vrací se k zimním změnám ve Slavii, z níž kromě Součka odešli i zkušení Milan Škoda a Josef Hušbauer.

„Já to vím od Šmíci,“ odkazuje se na bývalého reprezentanta, fotbalistu Slavie a svého zetě v jedné osobě Vladimíra Šmicera. „Říkal ,Krucinál, tříbodový systém, ještě tam bude nadstavba,´ trošku strachu tam je, ale nikdo nepochybuje o tom, že Slavia to dojede,“ tvrdí.

Sparta? Ideální soupeř k nakopnutí

„Je v přestavbě, jsou tam mladí, ti potřebují nějaký ten čas, ale potřebují dobrý zápas a dobrý výsledek a Sparta je ideální k tomu, aby se znova nakopli,“ předpovídá.

Proč vlastně Slavia sáhla v zimě k tak radikálním změnám? „Musela. Škoda už seděl půl roku, už byl protivný. Hušbauer je na sklonku kariéry. Koupili mladé a šikovné hráče, kteří se o to musí poprat. A Součka pustit za ty peníze a do Anglie museli. S tím náskokem, co měli, že ligu vykopou a připraví se na Champions League, kdyby se jim to povedlo, což bude pro Slavii strašně stěžejní,“ dívá se do budoucna Vízek.

Toho znepokojuje jediná věc. Už v zimě se mluvilo o neshodách mezi slávistickým bossem Jaroslavem Tvrdíkem a Janem Nezmarem, jenž v klubu působí coby sportovní ředitel.

„Mají šikovného Tvrdíka, ale jediné, co mně vadí, že to mají rozhádané s Nezmarem. To je šikovný kluk, ale má úplně jinou cestu než Tvrdík. Ten by utrácel a Nezmar chce jít svojí cestou. A ona ta cesta je, protože u mládeže je Beránek a ten je podle u nás nejvíc trenérsky vyzrálý. A ten mi říká „Láďo, za pět let má Slavie z dorostu takových hráčů…“ a už se ukazují,“ nastínil Vízek.



„Ale i ve Spartě a jinde mají šikovné akademie,“ upozorňuje. „Tvrdík tomu samozřejmě pomohl, postavili to na penězích, tam kde jsou, to je obrovská zásluha Tvrdíka,“ uznává. „Jsem zvědavý, jak to dopadne,“ uzavírá téma Tvrdík vs. Nezmar.



Ke změnám ale došlo i ve Spartě. Po nepodařeném úvodu jara nahradil na lavičce letenského týmu Václava Jílka jeho jmenovec Kotal. „Pozor, je to ,Hřebíkovec´. Moc takový taktik a on ten fotbal není tak složitý,“ varuje Vízek. „Je to defenzivní typ, i když dali pět gólů. Ale ona Ostrava není taková výborná, jak se psalo. Sparta je načapala, dala pět gólů, ale uvidíme na Slavii, to bude měřítko,“ ví olympijský vítěz z Moskvy, že ta pravá zkouška pro Spartu teprve přijde.

Jak ubrečené báby



Na otázku, zda je Kotal pro Spartu tím správným trenérem, má poměrně jasnou odpověď. „Jestli to je správný trenér? Já bych věděl o dvou lepších. Myslím, že sparťanská obec prahne po Ivanu Haškovi. Je to sparťan, má autoritu, umí. Ale něco se tam stalo, přes co nejede vlak. A druhý pro mě je Petr Rada, který byl v hledáčku,“ nabízí varianty.

„Rada by to vzal, on je dělaný na výzvy a za něj to fungovalo. Je zkušený, čestný, nic si nenalhává, nelže. On by to provětral. Má úžasnou trenérskou školu z Dukly. Jemu věřím, ten by si kabinu získal hned. Hašouna (Ivana Haška, pozn. red.) bych tam ale viděl ještě o chvilku dřív. Je to zkušený fajnový klub. A nic nedělá. On ale nevezme třeba Příbram, on chce výzvu,“ dodává ještě k trenérské otázce.

Zamýšlí se ale i nad hráčským kádrem. „Sparta hrála bez Kangy, Dočkal už má taky své roky. Podle mě by měl hrát Costa. Ten je nepříjemný, mně tam schází,“ shrnuje. A upozorňuje i na to, co mu na sparťanech vadí. „Hodně filmují, jsou jak ubrečené báby někdy, tohle pro mě nejsou sparťani. A Kotal to ví,“ je přesvědčen Vízek.

Hlavní brzda Sparty



„Jsem zvědav, co s Hřebíkem vymyslí. Slyšel jsem názor, že dokud ten tam bude, nebude to dobře. Ale to je strašně spekulativní. Já myslím, že tam nepracuje dobře skauting. Já myslím, že s každým musí přijít až za tím nejvyšším a šušká se, že ten má největší slovo. A zřejmě to pravda je, protože kdyby tam přišel nový trenér, práskl do stolu a řekl, že se to bude dělat takhle, tak stejně ho nenechají. Tenhle názor se nese už dlouhou dobu a mám pocit, že je to hlavní brzda Sparty,“ věří.

Na závěr se pak ještě znovu vrací k nedělnímu derby. „Potvrdí Sparta to, co nakousla, nebo se Slavia probere k tomu, co hrála předtím?“ ptá se sám sebe.



V Edenu ho v neděli odpoledne ale nepotkáte. „Já to vychutnám v televizi, na stadiony moc nechodím. Ještě by mi nadávali sparťani, kdyby mě viděli. Mě můžete vidět akorát někdy na Dukle. Ale opravdu se na derby těším,“ opakuje.