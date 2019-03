Trenér José Mourinho skončil na lavičce Manchesteru United. Jeho působení u anglického týmu definitivně utnula porážka v Liverpoolu 3:1.

United se ale nedařilo v průběhu celé podzimní sezóny. V aktuální tabulce Premier League mu patří až šestá příčka, z posledních pěti utkání pak vyhráli jen jediné.



„Klub by chtěl poděkovat Josému za jeho práci pro Manchester United a přeje mu mnoho úspěchů do budoucna,“ píše se v klubovém prohlášení. Manchester bude nyní hledat manažera, který by dokončil sezónu. Mezitím bude vedení intenzivně pracovat na výběru nového trenéra.



Kromě domácí soutěže startují fotbalisté z Old Trafford i v Lize mistrů, v jejíž základní skupině skončilo na druhém místě o dva body za vítězným Juventusem Turín. V jarním osmifinále je čeká dvojzápas proti Paris St. Germain.