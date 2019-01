To byl debut! Atlético Madrid, tradiční klub španělské La Ligy, sice proti Eibaru vybojovalo bod za remízu 1:1 až v poslední minutě nastavení, přesto se však fanoušci tetelili radostí. Jejich tým totiž od blamáže zachránil teprve devatenáctiletý Borja Garcés, jemuž se přezdívá „nový Fernando Torres“.

Horkokrevné španělské publikum je na kvalitu zvyklé, vždyť pouze v Atlétiku je výčet – nejen – ofenzivních es mimořádný. Proti Eibaru vyslalo hvězdné kvarteto ve složení Griezmann, Saúl, Godín a Costa celkem osm střel. Žádná z nich se ale neujala.

Nutno podotknout, že „Los Colchoneros“ zkrátka neměli svůj den. Proti nim totiž byla nejen branková konstrukce, ale především famózní gólman soupeře Marko Dmitrovič. Šestadvacetiletý Srb čaroval a vypadalo to, že minimálně pro sobotní odpoledne zůstane nepřekonán.

Střelec od pána Boha

A tak věhlasný kouč Diego Simeone sáhl po neozkoušeném zelenáči. Na trávník vyběhl Borja Garcés velký talent klubové líhně, ve velkých bojích nicméně stále neprověřený mladíček. Kdo to je? ptali se někteří diváci. A právě „pan neznámý“ jim nakonec zachránil víkend.

Velký moment přišel po pasu Ángela Correy a nepřesném promáchnutí hvězdného Francouze Griezmanna. „Na hřiště Borja šel, protože víme, že jde o střelce od pána Boha, což je ve fotbale vzácný jev,“ zůstal Simeone v klidu. O obrovském talentu svého svěřence koneckonců už nějakou dobu ví, Garcés totiž vloni juniorskému výběru dopomohl ke španělskému „treblu“.

Jiný v jeho kůži by jásal, talentovaný fotbalista však zůstal zadumaný. „Je to hořkosladká premiéra, rád bych totiž slavil výhru. Ke spokojenosti mám daleko,“ řekl novinářům. Jeho pocity jsou pochopitelné. Loňský vítěz Evropské ligy vstoupil do španělské soutěže bídně. Ve čtyřech duelech posbíral pouhých pět bodů a na vedoucí Barcelonu jich ztrácí už sedm.

Skromná hvězdička

Sezona je však dlouhá, a tak v Atlétiku i díky „novému Torresovi“ panovala radost. A co mu vzkázal legendární ostrostřelec, s nímž je srovnáván? „Jsem rád, že jsem Borju viděl u jeho první branky. Vždycky to byl skromný, ale zároveň hladový kluk. Pokračuj v dobré práci, hodně štěstí!“ napsal slavný útočník na Instagramu.

Právě zmíněná skromnost u mladého Španěla skutečně patří k silným stránkám. Když uslyšel, jak se mu přezdívá, pouze se usmál a prohlásil: „Doufám, že jednou dosáhnu alespoň čtvrtiny toho, co ve fotbale dokázal Fernando.“

Co dodat? Nakročeno má mladá hvězda slušně.