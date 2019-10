Měl to být příjemný start nové, lepší éry. Progresivní trenér na lavičce, legenda ve sportovním managementu a kvalita na trávníku. Jenže fotbalová Sparta nadále připomíná domeček z karet, který se při sebemenším vánku zbortí. Navíc si k tomu „pomáhá“ sama chybami na všech úrovních.

První na ráně je samozřejmě Václav Jílek. Trenér, který převzal rozklížený tým na konci května, měl být světélkem na konci temného tunelu, jenž na Letné zanechali Andrea Stramaccioni a Zdeněk Ščasný. Úvod letošní sezony však žádný náznak lepších zítřků ani zdaleka nenaznačil.

Konec v Evropské lize hned s prvním soupeřem, v domácí soutěži deváté místo pouze s tříbodovým náskokem na skupinu o udržení, zato patnáct bodů ztráta na vedoucí Slavii. Co je ale možná nejvíce alarmující, mužstvu chybí herní tvář.

Bez psychické deky?

A zatímco dříve byla Sparta schopná urvat některé zápasy, i když se jí herně tolik nedařilo, nyní působí v těžkých chvílích často odevzdaně. Zoufale chybí pozitivní emoce, zarputilost, snaha mužstvo vyburcovat.

Přitom psychické rozpoložení podle trenéra problémem není. „I po derby, které se nám výsledkově nepovedlo, byla atmosféra dobrá. Mužstvo nebylo pod psychickou dekou, naopak jsem cítil odhodlání,“ vyprávěl Jílek po dalším bídném představení na půdě Plzně.

Letenští v průměrném duelu nebyli schopní nic vymyslet a srazila je další hrubka v obraně. Ty Jílek samozřejmě neovlivní. Jak sám v žertu řekl, musel by na to mít joystick. Zároveň však svými čachry v obraně na začátku ročníku, kdy vyzkoušel spoustu variant, svým svěřencům asi na klidu také příliš nepřidal.

A za co Jílek rozhodně může, je skládání základní jedenáctky. Již několikrát sáhl svými tahy vyloženě vedle. Po konečně ubojované výhře na půdě Zlína před derby sestavu opět zbytečně přeházel a mohl jen sledovat dominanci Slavie.

Po chybách brankáře Heči právě v derby a výborném výkonu Nity v poháru dal ve šlágru s Plzní stejně přednost českému gólmanovi. Neustále lpí na trápícím se Kozákovi. A v zápase nedokáže adekvátně reagovat.

Nepoměr v kádru

To, že na lavičce často pořádně nemá kam sáhnout, je však také chyba sportovního vedení. Stačí si vzít, jak kádr v létě nabobtnal. Na trávníku se vystřídalo šest stoperů, šest středních záložníků, posily dorazily také do útoku, ale co takhle křídla?

Karlsson byl odstřelený po jednom zápase. Vindheim byl dlouho zraněný a stejně se dá očekávat, že by nastupoval na beku. A tak u postranní lajny alternuje nesmyslně Hašek či Trávník a především se tam utápí supertalent Hložek, povoláním útočník.

Třiačtyřicetiletý kouč se tak velmi rychle (nejen) vlastní vinou dostal pod tlak. Měla by Sparta tvrdě zasáhnout? V minulosti padaly vyhazovy i za menší trápení.

Vedení však zřejmě ještě chvíli bude mít trpělivost. Jílek stále může s mužstvem něco udělat. Přece jen kádr je celkem mladý a s jádrem kolem Haška, Hložka, Lischky či Plavšiče by mohl být v dohledné době úspěšný.

Otázka zní, jestli u toho ještě bude rodák z Litomyšle, nebo přijde další velký třesk.