Obránce Kačaraba se kvapným krokem vracel, aby překazil brejk domácích. Podařilo se mu to, dostal se k míči před dorážejícím útočníkem Ferencvárose a ve skluzu ho poslal brankáři.

Po zemi, nepříliš prudce. Pro Koláře, počítaného k brankářům s excelentní hrou nohama, vysloveně lahůdka. Měl dost času si míč zpracovat, odkopnout, rozehrát.

Jenže stalo se to, co milují především autoři videosestřihů s nejsměšnějšími fotbalovými kiksy. Zvolna se kutálející mičuda brankáři Slavie jaksi proklouzla okolo kopačky a skončila v bráně. Budapešť explodovala nadšením, Pražané se po sobě jen nechápavě dívali.

Názor trenéra? „Nebyla to chyba Ondry Koláře. Taras hrál ve skluzu, balon přeskočil nohu. Kdyby tam byl kdokoliv jiný, dopadlo by to stejně. O poločase jsme to neřešili,“ řekl po zápase trenér Jindřich Trpišovský.

Zdroj: Youtube

„Byla to hloupost. Skočilo mi to přes nohu a tím jsme je dostali na koně. Strašně mě mrzí, že jsem klukům hodil klacek pod nohy. Je mi do breku, tohle si oni ani fanoušci nezasloužili,“ kál se Kolář.

Suverén to přehání

Mluvil trenér pravdu? Nebo diplomaticky bránil kapitána a oporu mužstva? Jen před pár dny předvedl Kolář další vydařený kousek v lize v Teplicích: tak dlouho se pokoušel (zcela zbytečně) obehrát soupeře, až přišel o míč a inkasoval.

„Situace v Teplicích byla úplně jiná,“ vrtěl hlavou Trpišovký.

Jiné jsou – bohužel pro sešívané – i následky. V Teplicích Slavia i přes Kolářův učebnicový kiks vyhrála, s Ferencvárosem prohrála 0:2. Pro domácí odvetu jde o zapeklitý výsledek, vždyť maďarský klub touží po elitní Lize mistrů stejně vášnivě jako Pražané.

Není divu, že nad dalším Kolářovým extempore už slávistickým fanouškům dochází trpělivost. Zdá se jim, že jinak výborný gólman to se svou suverénností při rozehrávce už krapet přehání.

Je libo malý výběr (alespoň těch nevulgárních) ohlasů z Twitteru Slavie?

„Někdo by ho z tý hrušky měl sundat. Tohle je prostě nekoncentrace, podcenění.“ „Už ho konečně posaďte na lávku, frajera!“ „Sorry, ale tohle už je na pár facek.“ „Sebevědomí je dobrá věc, ale pokora musí být taky.“

Jak dlouho zůstane Kolář pro trenéra Trpišovského "panem Nedotknutelným"?