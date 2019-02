/ROZHOVOR/ Ze současného týmu olomoucké Sigmy zná sobotního soupeře z Plzně určitě nejlépe. O to větší škoda je, že záložník Václav Pilař nebude moct proti Viktorii ve šlágru 3. kola fotbalové FORTUNA: LIGY nastoupit.

„Dohodly se tak kluby při přestupu. Mrzí mě to. Ale je třeba to respektovat,“ vykládá devětadvacetiletý šikula, který už v kariéře zažil vrcholy v podobě mistrovských titulů či či účasti na mistrovství Evropy, ale také mučivě se táhnoucí problémy s pochroumaným kolenem.

Václave, jak moc vás mrzí, že nebudete moct nastoupit?

Samozřejmě mě to mrzí hodně. Na zápas bych se těšil, ale takhle se domluvily kluby. Kdyby to bylo hostování, tak asi člověk neřekne nic. Ale i když jsem tady na přestup, tak je to prostě tak. Nezbývá, než to respektovat. Snažím se dál naplno trénovat a věřím klukům, že zápas zvládnou a uspějí v něm.

V Plzni jste strávil několik let. Můžete Sigmě i teď nějak pomoct svou znalostí soupeře?

Myslím, že určitě ano.

Takže třeba i trenér Jílek s vámi něco konzultoval?

To zase ne. Trenér má určitě dost vlastních poznatků, případně od asistentů. Ale kdyby se chtěl na něco zeptat, tak samozřejmě pomůžu.

Tím, že znáte tým zevnitř. Máte na Plzeň nějaký recept?

Nechci to vyzrazovat. (směje se). Každý tým má své slabiny. Dávat třeba Plzni prostor, to by asi nebylo dobře. Záleží na tom, jestli my budeme dodržovat pokyny, které máme. Umíme být nechutný tým. Když budeme plnit to, co máme, tak určitě můžeme vyhrát.

V Olomouci jste zatím krátce, ale své spoluhráče jste už poznal. Má Sigma na to, aby se Plzni vyrovnala? Přece jen loni vyhrála ligu suverénně a potvrzuje kvalitu mnoho let.

Já mám pocit, že ano, že na to máme Jsou tady dobří hráči. Dobře se tady pracuje na trénincích i v zápasech. V prvním zápase nám Slavia ukázala produktivitu, ale my jsme ji zase ukázali v Boleslavi. Když se ještě o chloupek zlepšíme, tak Plzeň můžeme porazit.

Jak silná je podle vás současná Plzeň?

Mají velkou kvalitu. Ale jak jsem už říkal, bude to hlavně o nás. Pokud budeme dodržovat to, co máme nastavené, tak věřím, že uhrajeme dobrý výsledek.

Jste pořád v kontaktu s bývalými plzeňskými spoluhráči?

Jsem s pár klukama pořád v kontaktu. Prožil jsem tam svoje nejlepší roky a rád si s nimi pokecám. Ale ve fotbale není moc času, všechno rychle utíká. Teď jsem v Olomouci a soustředím se na práci tady.

Do zápasů zatím chodíte spíš z lavičky. Jak vám to vyhovuje?

Vím, že k mému postu tahle role prostě patří. Už jsem to zažil i v minulosti. Krajní záložník je asi ten nejčastěji střídající post. Z lavičky můžete hru i v 60. minutě hodně oživit. Samozřejmě můj cíl je hrát od začátku, ale konkurence je velká, a i střídající hráč tvoří tým. Přejeme jeden druhému, ať se nám daří.

S výkony ve dvou předchozích zápasech asi můžete být spokojený, že?

Já jsem rád, že můžu takhle pomoct týmu. Naposledy, když jsem přišel na hřiště, tak jsme dali tři góly, takže jsem samozřejmě rád. Ale je jedno, kdo nastoupí od začátku a kdo později. Na konci se napíše, že Olomouc vyhrála 4:0 a každý v tom hraje nějakou svou roli.

Jste už připravený třeba na celých 90 minut? Jak se osobně po pauze cítíte?

Myslím, že ano. Když jsem přišel do Olomouce, tak jsem měl za cíl hlavně být zdravý a v kuse trénovat. To se mi zatím daří. Je-nom po zápase mám volno, aby se koleno pošetřilo. Jinak jsem odtrénoval všechno. To potřebuju. Tři měsíce, půlrok, nebo ideálně do konce života trénovat pravidelně, aby kondice šla nahoru. Pak má člověk víc síly a na hřišti si může víc dovolit.

Z toho pohledu je vynucená pauze hodně smolná.

Je to tak. Přišlo to v nevhodný čas. Chtěl jsem hrát a ne mít pauzu. Ale nedá se s tím nic dělat. Je třeba to respektovat.

Václav Pilař* narozen: 13. října 1988 (29 let)

* výška: 171 cm

* váha: 71 kg

* post: záložník

* kariéra: Hradec Králové, Plzeň, Wolfsburg, Freiburg, Plzeň, Liberec, Olomouc.

* úspěchy: 3x mistr ligy s Plzní, účastník ME 2012 v Polsku (čtvrtfinále)

* bilance v lize: 99 zápasů/15 branek

* bilance v reprezentaci: 22 zápasů/5 branek