Rodák z Jindřichova Hradce, jenž za pár dní oslaví 49. narozeniny, oznámil svou kandidaturu na post šéfa fotbalové asociace ve čtvrtek odpoledne. Stalo se tak v tiskové zprávě, kterou vyvěsil na facebooku, k tomu si založil i účet na sociální síti Twitter.

Kariéra v kostce

S fotbalem začal v Třeboni, působil v Českých Budějovicích, odkud se přes Žižkov dostal v roce 1995 do Slavie. Po jediné sezoně následovalo stěhování do Manchesteru, posléze působil v Benfice Lisabon a Laziu Řím. Odtamtud se v roce 2002 vrátil do Prahy, ale do Sparty. Kariéru ukončil v roce 2007 v Budějovicích. Za reprezentaci odehrál 118 utkání.

Co od legendárního středopolaře zaznělo? Sebevědomé a sympatické prohlášení. "Jsem přesvědčen o tom, že budu na post předsedy českého fotbalu tím nejlepším kandidátem," vzkázal Poborský.

Někdejší reprezentant k tomu dodává, že fotbal hrál vždy raději na hřišti než v zákulisí.

Přesto byl dlouhá léta činný v Českých Budějovicích (z rejstříku spolumajitelů zmizel v říjnu minulého roku), dřív působil i ve výkonném výboru tuzemské asociace.

Ostatně právě na Strahově je dnes jedním z klíčových mužů přes regionální akademie a mládežnické reprezentace.

Nikdy u žádné aféry

Poborský podotýká, že přichází s čistým štítem - nikdy nebyl namočen do sebemenšího skandálu.

To je pravda, asi největší škraloup na něm utkvěl ne jeho vinou - když ho v roce 2005 vyhodila Sparta (od jejího šéfa Daniela Křetínského mu přišla sms)… "Konec jsem si představoval jinak," pravil tehdy.

Po více než patnácti letech a spoustě nabraných zkušeností by se rád objevil v křesle nejvyšším.

"Už se nemůžu dívat na to, jak můj milovaný sport upadá, jak ho nejrůznější funkcionáři využívají pro svůj vlastní prospěch a obohacení, jak mu lidé přestávají věřit, jak se na něj už pomalu nekouká jinak než přes prsty," vyhlásil Poborský.

V pozici předsedy, kterým je od roku 2017 Martin Malík, by chtěl nejprve sjednotit rozhádané prostředí a vést otevřenou komunikaci napříč celým fotbalem. Samozřejmě mluví také o očištění jména fotbalu.

"Jsme zdaleka největší sportovní organizace. Máme téměř 350 000 členů a tomu přece musí adekvátně odpovídat financování a naše postavení mezi jinými sportovními odvětvími. Zároveň zajistit transparentní přerozdělení finančních prostředků až do dolních pater fotbalu," zmínil.

Jediný známý kandidát

V tuto chvíli probíhají volby na nejnižší úrovni - v okresech. Následovat by měla hlasování v krajích. Předseda (a další obsazení fotbalové vlády) by mělo vzejít z červnových voleb. Poborský je prvním kandidátem. Dále se spekuluje o Vladimíru Šmicerovi - jeho někdejším parťákovi z reprezentace. Rozmýšlí se i zkušený diplomat Petr Fousek.