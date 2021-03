„Já myslel, že jde po mně na rozhovor,“ zlobil se David Limberský. Ale jen na oko, bylo vidět, že z něho čišela dobrá nálada.

„Cítím se dobře, protože to byl vítězný zápas,“ říkal dál v televizním rozhovoru a přidal recept na fotbalovou dlouhověkost. „Především je důležitá životospáva,“ usmál se, ale pak už poněkud vážnějším tónem dodal. „A taky se vám musí vyhýbat zranění, udržovat si stabilní výkonnost. Těch faktorů je hodně,“ doplnil 38letý fotbalista.

Už předtím bylo na hřišti znát, že si Limberský svůj jubilejní zápas užívá, předvedl i parádní šedesátimetrový sprint, mladého Pachlopníka si dvakrát po sobě přehodil. „Nechtěl jsem nikomu nakládat,“ dušoval se pak. „Vždycky se snažím hrát, jak nejlépe umím.“

Meta 400. zápasů v lize je překonána, jak vám to zní?

Nikdy bych neřekl, že se k takovému číslu dostanu. Moc si toho vážím, není to samozřejmost, odehrát 400. zápasů v lize. Jsem rád, že zdraví drželo, i výkonnost byla, takže spokojenost. Meta je to obdivuhodná a já doufám, že ještě není konečná. Snad ještě nějaký start přidám.

Manželka slaví narozeniny, vy jubileum, takže perfektní den?

Je to krásný den. Manželka má 27. narozeniny (úsměv), já 400. zápasů a výhra. Co víc si přát…

Myslel jste poslední dobou, že se blíží jubilejní zápas?

Snažil jsem se na to nemyslet, i když mi to spousta lidí předhazovalo. Ale snažil jsem se soustředit na svůj výkon, odvést pro tým to nejlepší.

Nejvíc startů v české lize

436 Stanislav Vlček

432 Rudolf Otepka

432 Martin Vaniak

426 Pavel Horváth

418 David Lafata

408 Milan Petržela

407 Libor Došek

404 Miroslav Holeňák

401 Jaromír Blažek

400 David LIMBERSKÝ

Z aktivních hráčů odehrál v lize víc zápasů jen Milan Petržela, váš velký kamarád. Ozval se vám?

Řešili jsme to před zápasem, on ten čtyřstý odehrál taky tady v Brně a prohráli. Tak říkal, hlavně ať to nezopakuju. Jsem rád, že mi jubilejní zápas nezhořkl.

Navíc to bylo v bílém dresu, který je věnovaný městu Plzeň. Jak symbolické ve vašem případě, že?

Jasně, jsem místní, jsem Plzeňák, odchovanec klubu a velký patriot. Myslím, že každý fotbalista, který hraje za Viktorku by měl být patřičně hrdý i na město.

Překonal jste velkou metu, je vám 38 let, cítíte se na pokračování kariéry?

Cítím se velmi dobře. Musím říct, že lépe než před pár lety. Je to zásluha trenérského štábu, který mně dává v přípravě hodně pokouřit, ale já to potřebuju. Tímto jim děkuji, že mi prodlužují kariéru. (úsměv)

Co byste řekl k samotnému zápasu v Brně? Ubojované vítězství…

A strašně moc důležité, i Brno potřebovalo body. Když nehraje s Plzní, fandím mu. My jsme se chtěli přiblížit přiblížit pohárovým příčkám, i když jsou pořád daleko. Potřebovali bychom nějakou vítěznou sérii. Je to klišé, ale jdeme zápas od zápasu. Všichni jsme šťastní, že jsme to v Brně zvládli, ale pokračujeme už úterním pohárovým zápasem s Hradcem.