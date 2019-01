Přistáli kousek od leteckého muzea, kde je zaparkovaný vládní letecký speciál TU-154M, přezdívaný „Naganský expres“, který v roce 1998 přivezl do Prahy olympijské hokejové vítěze. V úterý dopoledne ale byli na kunovickém letišti hlavními hvězdami čeští fotbalisté.

Let z Prahy do Kunovic zabral půl hodiny. Někteří hráči se nestačili v letadle ani pořádně rozkoukat a už byli zase dole. „Bylo to hrozně zajímavé. Já jsem skoro nestihl vypnout telefon,“ vtipkoval stoper Tomáš Kalas, který si pobyt v letadle nestačil ani pořádně vychutnat.

„Nepřišlo mi, že bychom ušetřili extra moc času, ale rozhodně to bylo pohodlnější, než být tři a půl hodiny v autobuse,“ dodal obránce anglického Bristol City.

Národní tým dorazil na východ Moravy po devíti letech. „Je příjemné se po tak dlouhé době vrátit tam, kde jsem s velkým fotbalem začínal. Rodina i kamarádi přivítali, že hrajeme na Moravě,“ uvedl krajní obránce Filip Novák.

Trávníkovi se splní sen

Jarolímův výběr zahájí premiérový ročník Ligy národů na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. V domovském stánku ligového Slovácka vyzve ve čtvrtek 6. září od 20.45 hodin Ukrajinu.

Speciálně se na zápas těší Michal Trávník. Až dodatečně povolaný středopolař Jablonce v Uherském Hradišti prožil většinu kariéry, navíc z rodných Mutěnic to má jen kousek. „Moc jsem chtěl být nominovaný,“ přiznal.

„Když jsem za Slovácko hrával a byl mladší, moc jsem toužil v Uherském Hradišti jednou nastoupit jako reprezentant. To se mi nyní splní,“ vyprávěl čtyřiadvacetiletý záložník.

Grygera: Je to zpestření pro fanoušky

Reprezentační "áčko" se v Uherském Hradišti naposledy představilo 9. září 2009. V rámci kvalifikace na mistrovství světa si tehdy připsalo vysoké vítězství 7:0. Nyní se reprezentace ihned po příletu ubytovala ve zlínském hotelu Baltaci Atrium, kde bude až do soboty.

„Jsem moc rád, že se po delší době v našem kraji představí také česká fotbalová reprezentace. Je to zpestření pro fanoušky. Zájem o reprezentanty tady bude větší než třeba v Praze,“ řekl sportovní ředitel Fastavu a viceprezident zlínského klubu Zdeněk Grygera.

Národní tým si v úterý v podvečer zatrénoval na Letné, ve středu se pak přesune do pětadvacet kilometrů vzdáleného Uherského Hradiště. Zde absolvuje předzápasový trénink.

„Národní tým u nás měl vždy silnou podporu a jsem přesvědčený, že nyní tomu nebude jinak. Stadion v současné chvíli splňuje zásadní podmínky pro evropské soutěže. Utkání reprezentačního áčka ČR s Ukrajinou je pro nás nejvyšším možnou metou. Všem fanouškům mohu slíbit, že se mohou těšit na výjimečný fotbalový večer," prohlásil ředitel klubu 1. FC Slovácko Petr Pojezný.

Na Slovácku byla vždy dobrá atmosféra

Od utkání na Slovácku si Jarolímův tým slibuje především výbornou atmosféru. „Já si pamatuji ještě dobu, kdy můj kamarád Roman Haša, který dříve hrával ve Slovácku a nyní je Skalici, ještě chodil do kotle, byl do půl těla svlečený a skandoval,“ usmál se Kalas.

„Vím, že tam vždycky byla dobrá atmosféra. Snad bude i ve čtvrtek,“ přál si olomoucký odchovanec. „I když kluboví fanoušci jsou jiní než ti reprezentační. Pokud se sejdou a budou fandit, tak to bude paráda,“ dodal.

Reprezentace? Těším se

O duel s Ukrajinou je na Moravě zájem. Vyprodáno ještě není, ale v prodeji zbývá posledních pár desítek lístků. V hledišti nebude chybět ani Zdeněk Holomčík.

„Na reprezentaci se těším. Mám to kousek, chci vidět v akci naše nejlepší hráče,“ říká fanoušek z Boršic, jenž naposledy naživo viděl národní tým v Praze, ještě když tam pracoval.

„To už je ale hodně let. Tehdy ještě hrával Miroslav Kadlec,“ vzpomíná Holomčík.

Český tým se ve skupině B1 Ligy národů utká vedle Ukrajiny ještě v derby se Slovenskem. Domácí utkání s východními sousedy bude 19. listopadu hostit jeden z pražských stadionů.

Žije v Ostrožské Lhotě, fandit ale bude Ukrajině Má vstupenky koupené za jednu z branek, poblíž sektoru určenému hostujícím příznivcům. A rozhodně to není náhoda. Bohdan Hensirovský z Ostrožské Lhoty bude ve čtvrtek večer fandit Ukrajině. Důvod je jasný.



„Pocházím z malé obce, kousek od Ivano-Frankivsku. Mám tam rodinu, kamarády. Nejsem sice velký sportovní fanoušek, ale tento zápas si ujít nenechám,“ říká dvaapadesátiletý muž, jenž v České republice žije čtrnáct let a na mezistátní zápas bere syna a synovce.