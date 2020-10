Předpokládám, že se začátkem sezony panuje spokojenost?

Musím souhlasit. I když jsme smolně prohráli první utkání ve Stárkově, tak potom se nám začalo výsledkově dařit. Dokázali jsme porážet silné soupeře, jako jsou Teplice nad Metují, Babí, Velichovky. Za to jsem moc rád.

Hned první utkání ve Stárkově, kde jste sice prohráli, bylo speciální, protože se hrálo před televizními kamerami. Jak jste si netradiční zápas užili?

Mně osobně se to hodně líbilo. Na poměry okresního přeboru přišla spousta fanoušků. Zápas byl vyrovnaný a musel se líbit.

Panovala nervozita?

Já osobně jsem nervózní nebyl, možná někteří kluci trochu jo, přece jen se to nepoštěstí každý den. Bylo to pěkné. Škoda, že jsme nevyhráli.

Pomýšlíte po povedeném startu na postup do I. B třídy?

O tom bych se nerad bavil (směje se) Máme před sebou spoustu těžkých zápasů. Nechal bych tomu volno, ale podle toho, jak hoši trénují, tak si myslím, že bychom v I. B třídě neměli moc šancí. Už jsem jim říkal, že pokud chtějí pomýšlet na postup, tak musí změnit tréninkovou morálku. Což jsem říkal i do televize.

Co oni na to?

Neradi to slyší. Ale tohle je všude. Když se bavím s trenéry z okolí, tak je osm hráčů, kteří tomu dají všechno, zbytek se moc často na tréninku neukáže.

Kdyby se povedlo soutěž vyhrát, uvažovali byste tedy o tom?

Nechci spekulovat. Nejdřív musíme vyhrát, pak by se to řešilo. Kluci by určitě chtěli, ale to by museli opravdu hodně věcí změnit. Herně je to zatím dobrý, ale já je nerad chválím, aby se to hned neotočilo. (usmívá se)

Přitom po nucené pauze se vás scházelo 15 až 20.

To je pravda. Každému fotbal chyběl. Tréninky potom byly mnohem lepší a kvalitnější. Jen škoda, že to nevydrželo. Teď nás chodí do deseti lidí.

Dorost je v souklubí s Červeným Kostelcem a hraje krajskou ligu, chcete na hráčích stavět i v prvním týmu?

Jsou asi čtyři kluci, kteří už si za nás zahráli, díky za ně.

Snažíte se rozhýbat i malé děti, že?

To je pravda. Máme zde předpřípravku. Tréninky jsou každý čtvrtek. Jsem rád, že kluci z vesnice na fotbal chodí.

U vás hraje i stará garda, každý rok pořádáte memoriál Pavla Weidla, jak se letos vydařil?

Já jsem kvůli zranění nehrál, asi to bylo dobře, protože náš tým celý turnaj vyhrál.