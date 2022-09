O to víc v sobotu odpoledne plesala srdce českých fanoušků, když se nad tímto výjimečným střeleckým počinem oplývali fandové v nizozemském Twente Enschede. „Klobouk dolů! Poklona!“ mířilo na adresu tak trochu nečekaného hrdiny okamžiku Václava Černého.

Z lavičky až k hrdinovi šlágru

Čtyřiadvacetiletý křídelník se po těžkém zranění vrátil ve velké formě, svůj návrat na trávníky však zbytečně neuspěchal a lišácky vyčkal na pravou příležitost. A toto čekání se opravdu povedlo. „Už je to opravdu dlouho, co jsem se takhle dobře cítil,“ prozradil poté, co dvěma brankami sestřelil hvězdné PSV Eindhoven.

Řezník, Kliment, Kopic... Plzeň počítá před Ligou mistrů ztráty

Celá Černého show odstartovala už ve středečním duelu proti rotterdamskému Excelsioru, kde si o pozornost stihl říct za pouhých 30 minut hry. Na hřiště sice vstupoval za téměř rozhodnutého stavu 2:0, ofenzivní koncert Twente mu však hrál krásně do karet. Dvakrát vypálil, dvakrát přijímal z rukou spoluhráčů zasloužené gratulace.

„Jeho rychlost a mrštnost bylo přesně to, co Twente ve druhé půli potřebovalo k tomu, aby hru ještě více nakoplo. Černý si možná řekl o místenku do základní sestavy proti PSV,“ glosoval po středečním utkání nizozemský deník DutchNews.nl.

A jak bylo napsáno, tak se o tři dny později také stalo. Černého důležité branky jej skutečně vynesly až do zahajující jedenáctky, trenér Ron Jans moc dobře věděl, že rozjetý český expres může přinést přesně to, co si od šlágru kola sliboval. Nejen on, ale také celé Enschede.

Neuběhla však ani úvodní třicetiminutovka zápasu a domácí fanoušci už vynášeli rodáka z Příbrami do nebes. Tento zprvu troufalý tah vyšel doslova na jedničku. „Černý, Václav Černý!“ znělo vyprodaným stadionem De Grolsch Veste.

Hádky v "Berbrově baště": Přeštice mají problém se stávkou fotbalistů

Hattrick stranou, zdraví je přednější

Černý se nejprve trefil v 17. minutě, kdy se po malinko nemotorné chvilce nejlépe zorientoval ve vápně a přesnou trefou uklidil míč do sítě Eindhovenu. O chvíli později už platil za suverénní hvězdu utkání, když pohotově ztlumil polovysoký balon a výstavní levačkou jej napálil přímo pod víko. Jako hotový kanonýr.

„Dneska mi to sedlo náramně. Dva pěkné góly, ale musím říct, že ten druhý byl určitě krásnější,“ prozradil po utkání nadšený střelec.

Dvě branky Václava Černého v zápasovém sestřihu:

Zdroj: Youtube

PSV s řadou hvězd v základní sestavě se už z Černého one man show nedokázalo probrat, kontaktní branka na 1:2 znamenala definitivně poslední změnu v tomto utkání. Šlágr kola ovládlo rozjeté Twente, zejména zásluhou českého křídelníka.

A kdyby nebyl natěšený Václav Černý krátce po zranění, dost možná by si ve druhé půli dělal zálusk i na třetí přesný zásah. Ten by mu ostatně velice slušel. „Už se cítím opravdu dobře, ale kvůli achilovce jsem nechtěl ještě nic riskovat,“ prozradil.

Pochopitelně. Poté, co jej vloni od milovaného fotbalu odradilo další, tentokrát hodně vážné zranění kolene, rozhodně nebylo na pořadu dne žádné zběsilé hnaní se za minutami na hřišti. Postupně a hlavně trpělivě. Tohle heslo zná Černý stejně dobře jako své vlastní boty.

A pokud takhle vydrží, mají se v Twente rozhodně na co těšit. Se čtyřmi brankami založil český kanonýr na hodně slušný účet.