Odchovanec Fastavu navíc svojí trefou pomohl ševcům k výhře 1:0 a stal se nejmladším ligovým střelcem v historii Zlína.

„O rekordu jsem se dozvěděl loni na podzim, když mi známá zlínská postava Johny Zahnaš poslal video právě z toho památného utkání. Na jednu stranu vnímám a těší mě, že jsem v lize skóroval v tak mladém věku a navíc za Zlín, kde jsem vyrostl, na druhé straně mě mrzí, že rekord tak dlouho odolává a že ho ani po čtvrt století nikdo nepřekonal,“ prohlásil dnes třiačtyřicetiletý mládežnický trenér, který působí v Regionální fotbalové akademii Moravskoslezského kraje i jako žákovský šéftrenér v MFK Karviná.

Vybavujete si tehdejší zápas s Českými Budějovicemi dobře?

Jasně. Bylo to v sezoně 1995/1996, kdy nás ve Zlíně trénoval Werner Lička. Do sezony jsem nastoupil někdy v pátém kole, protože vedení klubu začalo čistku kádru. Začátek nám vůbec nevyšel, tehdy jsme měli tu slavnou a nelichotivou sérii 1004 minut bez vstřelené branky. Deset kol jsme nevyhráli. A právě doma proti Budějovicím jsem ve 47. minutě po přihrávce Dušana Tesaříka skóroval do branky směrem k Dřevnici. Paradoxně jsem se coby ortodoxní levák trefil pravou nohou. Vyhráli jsme 1:0 a až v jedenáctém kole jsme se dočkali první výhry. Bylo to velké. Díky tomu jsme se odrazili k lepším výkonům i výsledkům, na záchranu to ale stejně nestačilo. Kromě nás tehdy z ligy spadlo i Uherské Hradiště. Taky mi tu branku stále připomíná můj školitel na mládežnické profi licenci Verner Lička , že jsem mu tehdy ve Zlíně zachránil křeslo. (úsměv)

Jak jste se v lize coby teenager cítil?

Bylo to samozřejmě příjemné. Zápas proti Českým Budějovicím byl pro mě snad pátý ligový duel v kariéře. Premiéru jsem si odbyl doma proti Unionu Cheb. Ve druhém zápase jsem si pak zahrál proti Spartě. Tehdy to bylo před EURO 1996, takže ve Spartě tehdy působili Nedvěd, Horňák, Mistr, Lokvenc, Koller, Siegl, Kouba, Frýdek, Řepka a další legendy.

Myslíte, že vás v brzké době někdo z mladých zlínských hráčů překoná?Vzhledem k tomu, že ve Zlíně jsem u mládeže působil osm let a i ty dva roky, co jsem mimo Zlín, mám o nich stále dobrý přehled, si tím nejsem úplně jistý. Myslel jsem si, že by mě mohl překonat Martin Cedidla, který se ale trefil až v devatenácti letech. Patrik Hellebrand zase odešel do Slovácka. Jelikož jsem dřív trénoval kluky ročníku 2004 a 2005, mohl to být někdo od nich. Přál bych to Marku Švachovi, ale jinak je těžké někoho tipovat. Někdo z kluků ale může zničehonic vyletět, dostat šanci, jak se to povedlo mně. To by ale musel být ve Zlíně jinak nastavený systém, aby mladí perspektivní hráči z Vršavy vůbec v lize dostali šanci.

V posledních letech se vám nejvíce přiblížili Cedidla s Kolářem, což jsou paradoxně obránci. Překvapuje vás, že další odchovanci tolik šancí nedostávají?

Něco na tom bude. Momentálně to jsou asi jediní dva kluci, kteří dostávají příležitost. Pamatuji si, že když jsme s Jardou Švachem v letech 2011 až 2013 ve Zlíně vedli juniorku, dostali se z ní do prvního mužstva Hájek, Šumbera, Kopečný, Kurtin, Salachna, Tomáš Čelůstka, Holík nebo Železník. Všichni kluci byli v kádru, byť se tady hrála jenom druhá liga. Nyní je pro ně o dost složitější se do mužstva probojovat. Podle mě je to nejen pro šikovné kluky, ale hlavně celý zlínský fotbal velká škoda. Účast mladých hráčů v prvním týmů Fastavu je nyní velice skromná, přitom podle mě kvalitu na to, aby dostali šanci třeba na úkor hráčů, kteří za sedmdesát nebo osmdesát ligových startů nejsou schopní dát gól. V tomto jsem trochu kritický, ale někteří hráči opravdu nemají ve Zlíně co dělat.

Takže vás nepřekvapuje, že se ševci na jaře zase trápí?

Abych řekl pravdu, pro mě to při pohledu na skladbu mužstva žádné velké překvapení není. Zlín nemá v sestavě rychlostní typy hráčů, spousta z nich je za zenitem své výkonnosti. I proto tým potřebuje okysličit, omladit. Věkový průměr základní zlínské sestavy má kolem třiceti let. Samozřejmě vím, že třeba Slovácko je na tom podobně, ale to má v kádru daleko kreativnější a pohyblivější hráče.

Myslíte si, že problém ve výkonech i výsledcích nebyl v trenéru Páníkovi, ale spíš ve složení mančaftu?

Podle mě je tým přestárlý, řada hráčů hraje na setrvačnost. Samozřejmě Zlín není jediný klub v lize, kdo tento problém řeší. I když nejsem přímo u zdroje a působím už jinde, na zápasy stále koukám, nějaký přehled i názor mám. Zlín mi není lhostejný. Výhledově se ale musí situace změnit. Mladí a kvalitní hráči musí dostat příležitost. Podle mě takový Hrdlička už klidně mohl do ligy naskočit. Škoda, že se zranil Jan Hellebrand. Je mi líto, že třeba Slaměna odešel do Olomouce. Za mě měl jednoznačně dostat šanci i větší podporu ve Zlíně, který skoro celou letošní sezonu prakticky o nic nehraje. I v době pandemie se pohyboval kolem osmého, desátého místa. Mladí kluci se měli jednoznačně začlenit do týmu a kdy jindy dostat příležitost, když Zlín byl v klidném středu tabulky. Navíc výsledky nepřišly se zkušenými hráči a situace si přímo žádala dát šanci mladým, bohužel.

Štve vás, že není ve Fastavu tolik odchovanců jako dřív?

Zaráží mě, že je to už dlouhodobý jev. Poslední trenér, který dával mladým odchovancům šanci, byl Pulpit. Byť byl svérázný, uměl s nimi pracovat. Tehdy se sice v Zlíně hrála jenom druhá liga, ale kluci viděli, že pokud budou tvrdě trénovat, mít ctižádost, chuť se zlepšovat, tak šanci dostanou. Proto se se vyprodukovali hráči jako Jugas, Ondřej a Tomáš Čelůstkovi, Hájek, Šumbera, Holík, Dostál, Salachna, Kopečný, Železník. Teď tomu tak není, což je velká škoda. Podle mě jsou pořád ve Zlíně i celém kraji kvalitní, perspektivní mladí fotbalisté. Bohužel ve Fastavu vítězí výsledek před výchovou, což je v těchto podmínkách, kdy ševci dlouho byli v klidném středu tabulky, trošku nepochopitelné. Kdy jindy by se mladí kluci měli vyzkoušet a otrkat než teď?

I proto jste ze Zlíně odešel?

Je to jeden z hlavních důvodů. Vyrostl jsem u Dřevnice na Benešově nábřeží asi kilometr od stadionu, chodil na sportovní - fotbalovou školu na Zálešné. Ke klubu mám vztah, Zlín mám v srdci, ale nechtěl jsem zůstat stát na místě. Vnímání mládeže není dobré. Podpora od klubu by měla být daleko větší. Třeba poctivá práce trenérů by měla být ohodnocená profesionálními smlouvami. Ne aby v celém klubu trénovali jenom tři, maximálně čtyři profitrenéři na dvanáct mládežnických kategorií, B tým mužů, dívčí mužstva a zbytek to dělal po práci. To nejde. Vím, že na FAČR se valí velká kritika z řad médií a veřejnosti kvůli známým kauzám, ale třeba projekt akademií má smysl, což ukazují v lize talentovaní kluci v Sigmě Olomouc - Šíp, Daněk, v Karviné - Jurásek, Motyčka, Zbrojovce Brno - Růsek, Pachlopník, Svoboda je v Salzburku, Baníku Ostrava - Drozd, Šmiga, Grigar odešel v 16letech do Interu Milán, Vysočině Jihlava - Ritter, Fares Shudeiwa a další, kteří si procesem RFA prošli a jsou stále ve velmi mladém věku 17-18 let.

Vás práce s mládeží naplňuje, že?

Jsem hodně spokojený. Po odchodu ze Zlína jsem byl rok v Jihlavě, nyní působím v Regionální fotbalové akademii pro Moravskoslezský kraj v Karviné, kde trénuji také v klubu. Jsem šéftrenérem žáků, na starosti mám kategorie U15 až U12. Na severu Moravy se mi líbí. Moravskoslezský kraj je fotbalu hodně zaslíbený. Kromě Baníku je tady ještě Frýdek-Místek, Opava, Karviná, Třinec, Vítkovice nebo Hlučín. My kvůli spádovosti působíme v Karviné, kde jsou i talentovaní fotbalisté z Třince. Dlouhá pauza způsobená koronavirovou krizí se na klucích hodně podepsala, což je ale celorepublikový problém. Návyky se vytratily. Nyní je to hlavně o práci, trpělivosti, aby se do toho zase zpátky dostali.

Nejmladší střelci Zlína v lize

1. Michal Hlavňovský, Zlín - České Budějovice (29. 10. 1995, 17 let 10 měsíců 20 dní)

2. Martin Bača, Zlín – Sparta Praha (2. 9. 2004, 19 let 2 dny)

3. Václav Zapletal, Zlín - Slovan Liberec (13. 9. 2005, 19 let 14dní)

4. Martin Cedidla, Zlín - Slavia Praha (27. 1. 2021, 19 let 1 měsíc 13 dní)

5. Ondřej Čelůstka, Zlín - Teplice (4. 4. 2009, 19 let 10 měsíců 14 dní)

6. Jakub Kolář, Zlín - Olomouc (9. 11. 2019, 19 let 9 měsíců 24 dnů)