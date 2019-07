Teď Pavel Vrba podruhé neuspěl, před dvěma lety jeho týmu vystavil stopku FCSB Bukurešť, letos zase Olympiakos Pireus. S ním hráli plzeňští fotbalisté minulý týden doma nez branek, v úterní odvetě prohráli v Pireu 0:4.

Co pro vás osobně vyřazení z bojů o Ligu mistrů znamená?

Příští týden hrajeme s Antverpami a budeme se snažit vybojovat aspoň postup do Evropské ligy.

Ještě předtím vás čeká v sobotu liga na Bohemce. Co udělat s výsledkem z Pirea, poučit se?

My se hlavně musíme probudit ze sna a žít realitou. Soustředit se na českou ligu a zkusit postoupit do Evropské ligy.

V čem bylo utkání v Pireu nejvíc jiné oproti tomu v Plzni?

Už začátek byl z naší strany hodně bojácný, naopak Olympiakos byl nabuzený. Měl obrovský tlak, hned v první minutě nastřelil tyčku. Pak jsme se sice asi po dvaceti minutách oklepali, ale ve druhé půli domácí dominovali. Pro nás je nejhorší, že soupeř dal tři góly po standardkách, na které jsme se připravovali. A přesto někteří hráči v osobních soubojích propadli. V tom byl obrovský rozdíl.

Olympiakos dal už v generálce Nottighamu tři góly po standardkách. To je má opravdu tak výborné nebo jste je spíš špatně bránili?

Všechno souvisí se vším. Olympiakos je zahrával fantasticky, my jsme je hrozně bránili. (trpký úsměv)

Byla z pohledu vašich postupových šancí klíčová šance Patrika Hrošovského z první půle?

Po takovém výsledku těžko můžeme říkat, že jsme tady měli nějakou šanci postoupit. Ale kdybychom třeba vedli, víc bychom betonovali a soupeř by nechodil po našich chybách v pokusu o útok do otevřené defenzivy. Olympiakos byl jasně lepší a zaslouženě postoupil dál.