Blonďák s perfektní levačkou už se na východ Čech nevrátil (tedy na jednu zimní přípravu ano). Do Karviné přestoupil a postupně se vyšvihl přes Jablonec do Slavie, nynějšího českého suveréna.

Dnes má ve sbírce titul, triumf v domácím poháru a čerstvě famózní výkon v Lize mistrů proti velkému Interu Milán. Zkrátka se dal dohromady…

V Hradci se to však nepovedlo. Možná za to mohl i konflikt s fanoušky v zápase v Ústí nad Labem, kde mu vyčítali netečnost. Přitom právě flegmatismus byl asi jeho hlavní zbraní v zápase Ligy mistrů. Nepodělal se.

„Říkal jsem si, že mu snad ty emoce vyoperovali. Většina hráčů by lítala kolem hřiště a týden to slavila. Ale Jarda? Otočil se a šel v klidu na půlku. Kluci ho museli zastavit a začít se s ním radovat. V danou chvíli to spíše vypadalo, že branku přestřelil, ne že dal gól,“ popisoval brankář Jiří Lindr situaci ze zápasu v Mladé Boleslavi na jaře 2011, kde dal Zelený první ligovou branku.

,,Je strašně hodnej. Jednou jsem se ho ptal, jestli se někdy s někým vůbec popral. Řekl, že ne. Moc toho ani nenamluví,“ vykládal také trenér Václav Kotal, který dal Zelenému šanci v prvním týmu.

Byla to dobrá volba, na San Siru se to potvrdilo.

Hrál jako v pohádce, žasnul trenér

/ROZHOVOR/ Překvapení úterního milánského večera poznal v dorostu, patřil k jeho trenérům. Dokonce spolu v roce 2011 slavili titul v nejvyšší dorostenecké soutěži. I když Jaroslav Zelený už tehdy více patřil do hradeckého áčka.

Jiřího Hofmana, asistenta tehdejšího hlavního kouče dorostu Luboše Prokopce, nynější slávista svým výkonem na San Siru proti Interu Milán potěšil - i šokoval. „Žasnul jsem jako prase,“ usmívá se trenér přeborových Libčan.

Proč?

Za nás ve středu zálohy vůbec nehrál, vždycky jen na levé straně. V Hradci v áčku párkrát, ale teď to měl jít hrát v Lize mistrů, na Interu Milán. Koukal jsem na to… Ale byl famózní. Bylo to jako v pohádce S čerty nejsou žerty, kde měl princ Václav Vydra v botě magnet. Jarda ho snad měl taky. Všechny balony sebral, všechny se k němu odrážely.

Pomohla mu jeho povaha?

Je to flegmatik, introvert, vlastně vůbec nemluví. Je skromný. Asi před deseti lety si koupil ojetý Opel Corsa a jezdí v něm doteď, když bere ve Slavii velké peníze. Ale on má v sobě pokoru, pracuje na sobě. I když nevím, jestli s ním těch 60 tisíc lidí na San Siru aspoň trochu nehnulo. (usmívá se) On by tu injekci, aby se z flegmatismu probudil, někdy potřeboval. Tady se to povedlo, hrál luxusně.

Ve Slavii není z vašeho mistrovského týmu jen on, ale i další obránce Tomáš Holeš. Co na to říkáte?

Oni jsou podobní, ani Tomáš moc nemluví. Myslím, že se oba kluci můžou dostat ještě výš. Jarda nebo Tomáš ještě jednou takhle zahrají v Lize mistrů a někdo si jich všimne. Německo by bylo pěkné. Jsem na ně pyšnej.