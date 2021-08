Jsme multikulturní klub, zní z Police nad Metují, jednoho z favoritů začínajícího ročníku krajského přeboru. Fotbalisté Spartaku, kteří v loňské nedohrané sezoně vedli tabulku, mají ve svém středu dvě africké posily – Ghaňana Musu Ansumu a Nigerijce Mcdona Mbaha. A na soupisce je také Francouz Jean David Nessoumou, pětatřicetiletý bývalý profi hráč, který prošel akademií slavného klubu Paris St. Germain!

„Je až neuvěřitelné, jak nám to funguje. Každé soustředění se o tom přesvědčuji a jsem za to vážně vděčný,“ říká ke skladbě týmu Jakub Kovář, sportovní manažer a jeden z partnerů klubu, který stál u příchodu zahraničních hráčů. Prvním byl před čtrnácti lety právě Musa Ansuma.

Jak jste se dostali k tomu, že v klubu hrající krajské soutěže působí zahraniční hráči, převážně z Afriky? Ghaňan Musa Ansuma u vás hrál už někdy před čtrnácti lety?

Musou vše začalo. Psal se rok 2007 a on byl tehdy spolu s dalšími zahraničními hráči na zkoušku v druholigovém Mostu. Bohužel tehdy se Most odhlásil z druhé ligy a spousta hráčů zůstala prakticky ze dne na den bez angažmá. Já jsem přes svého přítele, hráčského agenta Jiřího Stejskala, Musu do Police přivedl. Zůstal u nás zhruba sezonu, při které byl i zaměstnán v rodinné firmě a k tomu kopal I. A třídu. Soutěž převyšoval, a tak zákonitě odešel za lepším, a to do druholigového Vyšehradu. Od té doby jsme v přátelském kontaktu a většina dalších hráčů z Afriky přišla po konzultaci s ním.

On vám hráče doporučuje?

Musa je jeden z afrických hráčů, se kterým jsem v pravidelném kontaktu. Dalším je také pro mnohé známé jméno Eric Kwame, který hrál například v Bohemians Praha. Právě oni dva jsou těmi, kteří mi hráče doporučují. Afričtí fotbalisté mají v Praze komunitu, pravidelně společně trénují, a tak je mají neustále na očích. Již dříve jsme takto přivedli dalšího ghanského hráče Felixe Awuku. Nyní bude naše barvy hájit Nigerijec Mbah.

PODPORA FANOUŠKŮ. Sportovní manažer Police nad Metují Jakub Kovář si kromě zahraničních hráčů pochvaluje i skvělý fanclub.Zdroj: archiv klubu

Jak se Musa Ansuma tehdy adaptoval v tuzemské firmě a jak se vyrovnal se zimou?

Musa je v tomto ohledu velice flexibilní. On měl obrovskou výhodu, že se hodně rychle naučil řeč a díky své neustále pozitivitě je všude oblíbený. A tak tomu bylo i v práci. O jeho pozitivním vlivu do kabiny ani nemluvím.

Jeho angažmá muselo být zajímavé pro obě strany. Určitě docházelo i na humorné příhody…

V hlavě mám historku, kterou mi Musa říkal před nedávnem. Když byl první měsíc ve Vyšehradu, tak mu trenér o poločase říkal: „Musí, chápeš? Hra musí mít hlavu a patu. Rozumíš mi, co po tobě chci?“ Ale Musa nerozuměl ničemu, ale kejval a kejval. Chtěl trenéra potěšit, tak prvních pět minut druhého poločasu nahrával jen patou a zvedal míč pořád na hlavu. (úsměv)

V kádru Police je také francouzský fotbalista Jean David Nessoumou, který začínal v akademii slavného klubu Paris St. Germain. Na něho jste přišli také přes Ansumu?

Davida jsme také přivedli podobným způsobem. S Musou jsou dlouholetí kamarádi, potkali se prvně právě v Siadu Most. David je neskutečný fotbalista, je zkušený, má obrovský přehled. Dříve hrál na profi úrovni. Prošel akademií Paris St. Germain, působil například i v belgickém Mechelenu… Ale v současnosti je pro něj fotbal až na druhé, možná třetí koleji. Popravdě, nikdy bychom ho do Police nezískali, kdyby jsme neměli na zápasech takovou podporu od fanoušků a fanclubu, jakou každé utkání máme. Sám mi potvrdil, že je to jediné, co mu vrátilo chuť k fotbalu. Jsme domluveni, že přijede, když bude potřeba, popřípadě bude mít volno a chuť. Věnuje se své úspěšně IT firmě a mimochodem po generálce s Trutnovem za mnou přišel a ještě nám slíbil finanční výpomoc jako sponzor. Což také o něčem svědčí… Jsme domluveni, že přijede s rodinou na víkend, když máme v Polici pouť, to je 14. a 15. srpna, a odehraje zápas i za B mužstvo v okresním přeboru.

Na krajské úrovni máte mezinárodní tým. Jak probíhá komunikace uvnitř mužstva?

Já rád říkám, že máme multikulturní klub. Možná trochu nadsazené, ale… Ono mít hráče, co se před každým zápasem modlí a nebo dodržuje přísný ramadán, je něco, co by mě nikdy ani ve snu nenapadlo. Ale je až neuvěřitelné, jak to funguje. Každé soustředění se o tom přesvědčuji a jsem za to vážně vděčný! Bez té chemie by to nešlo.

Soupisku máte nabitou. Za Polici, svůj mateřský klub, chytá také Karel Podhajský, bývalý ligový brankář Hradce Králové a Jablonce…

Otázku bych rozdělil na dvě. Ohledně nabité soupisky bych jen upozornil především na fakt, že je stále v týmu pětice místních hráčů, kteří ještě před šesti lety společně s trenérem Jansou zachraňovali I. B třídu. Na tom je nejvíce vidět přínos kluků, kteří přišli a jak dokázali mužstvo pozvednout. Karel Podhajský alias Zenga je patriot a i přes svoje povinnosti v prvoligovém Hradci Králové jsem se na něj mohl vždy spolehnout, když bylo třeba. Každopádně je potřeba říci, že naši brankářskou jedničkou je Libor Vacho, kterého považuji za nejlepší přestup do našeho klubu, který jsme realizovali. Co se týká Karla Podhajského, tak jemu bychom rádi splnili jeho přání, a to vstřelit branku za náš Spartak v soutěžním utkání. Tak uvidíme, zda se z něho ještě nestane obávaný útočník… (úsměv).

Máte v plánu přivést ještě další zahraniční hráče?

Osobně si myslím, že dva, tři hráči ze zahraničí jsou tak akorát. Nemohu však a nechci vyloučit nic. Je možně, že přes největšího partnera klubu – firmu Hauk s.r.o., by mohli posílit klub například hráči z Ukrajiny. Ale platí a vždy platit bude, že přednost mají kluci z Police a fotbalisté se vztahem k našemu regionu!

Jaké máte s klubem ambice?

To je skvělá otázka, ale možná ta nejtěžší. Mám v hlavě spoustu ambicí a plánů, ale až čas ukáže. Pokud mám odpovědět obecně, avšak pravdivě, pak s partou lidí kolem sebe zapálených pro fotbal v Polici společně dál budovat klub. Principiálně se moje filozofie nemění. Vždy jsem prosazoval rovný přístup ve třech hlavních proudech – mládež, zázemí, A-mužstvo. Chtěl bych vše propojit podporou místních podnikatelů, podporou ze strany města a efektivitu ve fungování klubu. Pokud se ptáte na konkrétní plány. Přál bych si vybudovat na přilehlých pozemcích města hřiště s umělým trávníkem standardních rozměrů. V mládeži dál poctivě pracovat a brzy přihlásit mužstva mladšího nejlépe i staršího dorostu.

POSILY. V Polici nad Metují si pochvalují působení fotbalistů z Afriky.Zdroj: fotbalfoto.cz/Miroslav Holub

A co áčko? Chtěli byste se pokusit bojovat o divizi?

Ohledně A-mužstva bych nerad vykřikoval nějaký útok na divizi, ale v kombinaci s výše uvedeným by si město, areál i lidé našeho úžasného města takovou soutěž zasloužili. Zároveň chceme vytvořit dobře fungující tým okolo zápasů. Občerstvení, losování o poločasové ceny, servis pro diváky a podobně. Ať návštěvníci dobře ukončí víkend, protože domácí zápasy hrajeme vždy v neděli, v místě, kde se budou cítit dobře. A já pevně věřím, že to bude na fotbale v Polici.

Proč podporujete fotbal právě v Polici nad Metují?

Myslím, že každý rodák, byť tedy já jím nejsem, jelikož jsem se do Police přistěhoval až ve svých šesti letech, ale rozhodně se jím cítím, by měl, pokud dosáhne v nějaké oblasti úspěchu, využít své schopnosti a vědomosti ve prospěch své obce. Tak se o to snažím, to je celé. Nic složitého. Ale já se považuji jen za pouhopouhého nosiče vody, tak je mi nejlépe. (úsměv) A tímto mi dovolte poděkovat všem, kteří každý den pomáhají našemu klubu a tím prezentaci našeho města. Nesmírně si každé, ať už sebemenší práce, podpory, pomoci vážím a moc za ní děkuji. Bez vás – všech lidí v klubu – by to nešlo.