NÁCHODSKO - Vloženým patnáctým kolem pokračoval ve středu 5. září odpoledne fotbalový krajský přebor mužů i za účasti tří týmů náchodského okresu.

Lhota p. Libčany – Červený Kostelec 2:1 (1:0).

Domácí vstoupili do utkání překvapivě s respektem a Červenokostelečtí naopak oproti nedělnímu utkání s daleko větší chutí. Přesto ve 12. min. domácí rozebrali kosteleckou obranu a po pěkné kombinační akci otevřel skóre utkání Bednář. Hráči Červeného Kostelce měli tentokrát větší chuť do hry, kombinovali, bohužel chyběla přesná finální přihrávka. Ve druhém poločase byla převaha hostujících hráčů ještě větší, přišly i gólové příležitosti, tu největší v 65. min. spálil Janko, který sám na malém vápně poslal míč vedle branky. O pět minut později ve výhodné pozici hlavičkoval Liška a míč prosvištěl nad břevnem Tlukovy branky. Kostelec pak hrál vabank a domácí do otevřené obrany Margolienem skórovali podruhé. V samém závěru po faulu na Lišku snížil na jednobrankový náskok z trestného kopu Škoda. Více však již hosté nestihli.



Jan Jebavý, trenér Č. Kostelce: „Hráči si zřejmě tentokrát uvědomili, že bez nasazení se zápas vyhrát nedá, měli však smůlu, že se jim nepodařilo proměnit některé příležitosti. Domácí spoléhali na rychlé brejky a z nich se jim podařilo dvakrát skórovat.“

Jičín – Náchod–Deštné B 3:1 (2:0).

Domácí si v utkání vytvořili více příležitostí, do vedení však mohli jít už v 1. min. hosté, jenže Suchánek svou tutovku nedal. Ve 34. min. pak otevřeli skóre utkání domácí. Druhou branku vstřelil Jičín v nastaveném čase první půle. Hosté vykřesali jiskřičku naděje v 89. min., kdy po pěkné kombinační akci snížil Müller. Náchod vrhl všechny síly do útoku a v nastaveném čase domácí z brejku uzavřeli na konečných 3:1.

Přepychy – Broumov 1:2 (0:1).

Úvod utkání patřil hostujícímu Hanákovi, nejprve se v 8. min. zastřeloval, když orazítkoval tyč domácí svatyně, o čtyři minuty později se po trestném kopu dostal k míči a to už otevřel skóre utkání – 0:1. Domácí krátce nato ve své největší šanci první půle hlavičkovali těsně vedle. Deset minut po změně stran po pěkné individuální akci domácího hráče podržel Broumov v brance Martin. Deset minut nato byl na velkém vápně sražen hostující Štejnar, hlavní arbitr nejprve ukázal na značku pokutového kopu, na popud asistenta však vytáhl míč za velké vápno a kopal se trestný kop. Z něj Harasevič propálil zeď, gólman míč vyrazil k volnému Kilerovi, jenž ho uklidil do sítě podruhé. Bohužel pro hosty z ofsajdové pozice. Zasloužené druhé branky se hosté dočkali dvanáct minut před koncem, když Kuneš přiklepl Hanzlíkovi a ten sám před brankářem upravil na 2:0. Pět minut před koncem domácí snížli na konečných 1:2.