Hlasování v anketě bude ukončeno v pondělí 18. července ve 12 hodin, výsledky zveřejníme v sobotním vydání Deníku.

Kdo se stane jarním borcemtohoto kola, o tom rozhodnete svými hlasy právě vy.

Nominace doOKRESNÍ SESTAVY:

Horák (Jaroměř B), Kozák (Babí), Zelený (Stárkov), M. Dušánek (Meziměstí), Čihák (Hejtmánkovice), Vít (Velké Poříčí), Mucha (Teplice nad Metují), Polomský (Hronov), Vojtas (Velká Jesenice), Cabrnoch (Teplice nad Metují), Tuček (Velké Poříčí).



Milí čtenáři, Deník vám anketu Borec kola přináší jako možnost aktivně se zapojit do fotbalového dění ve vašem regionu. Předpokladem pro tuto anketu, podobně jako ve sportu, je však chování fair play. V tomto případě ze strany vás, hlasujících návštěvníků. Pokud tedy u některého z nominovaných hráčů na titul Borec kola dojde v průběhu hlasování k nestandardnímu nárůstu počtu hlasů v nestandardním čase, bude z hlasování v daném kole vyloučen.



V anketách lze z každé ip adresy hlasovat opakovaně (každou hodinu).

Důvod: Mnozí čtenáři mají sdílené internetové připojení například s dalšími nájemníky v bytovém či panelovém domě. Pokud by čtenáři mohli hlasovat z každé ip adresy pouze jednou, nemohli by již hlasovat jejich sousedé. Děkujeme za pochopení.