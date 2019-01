Náchodsko – V krajských fotbalových soutěžích mužů se o víkendu rozdělovaly další důležité mistrovské body.

NOVOMĚSTSKÝ kapitán Pavel Růžička (ve žlutém) bojuje se žacléřským Popelkou. | Foto: Zdeněk Mudroch

KRAJSKÝ PŘEBOR

Olympia HK – Červený Kostelec 2:1 (1:0). Na Olympii se od úvodní minuty hrál vyrovnaný, otevřený zápas, ve kterém oba soupeři chtěli hrát fotbal. Štěstí se ale tentokrát přiklonilo na domácí stranu. Olympia gólově udeřila na konci první a v začátku druhé půle, naopak hosté si svou trefu schovali až na devadesátou minutu, kdy Dvořáčkem korigovali na konečných 2:1.

Broumov – Slavia HK 3:3 (3:1). Utkání začalo hodně živě. Hned v úvodu se Gajdoš dostal před brankáře hostů, ale ten míč do branky nepustil. Ve 4. min. hosté zahrávali trestný kop a zahráli ho tak šťastně, že nikým netečován skončil až v síti – 1:0. Domácí odpověď přišla o pět minut později, když po trestném kopu Jaroše vyrovnal hlavou Gajdoš – 1:1. O chvíli později Zinke našel volného Novák a domácí ve 13. min. vedli 2:1. Po půl hodině hry to zkoušel Jaroš, gólman hostů ale jeho pokus vyrazil na roh. Pět minut před přestávkou dostal Jaroš míč do uličky a zvýšil na 3:1.

Deset minut po změně stran chybovala broumovská obrana a hosté nastřelili tyč, další minela domácí defenzivy přišla jen o minutu později a tentokrát už hosté trestali gólově – 3:2. Po hodině hry zahrával Růžička trestný kop, ale mířil nad. V 70. min. utekl po pravé straně Svoboda a pěknou přihrávkou vybídl ke skórování Zinkeho. Ten ale zblízka přestřelil. To samé se opakovalo ještě o minutu později, tentokrát Zinke trefil břevno. Konec zápasu patřil hostům, kteří v 79. min. vyrovnali na konečných 3:3.

I. A TŘÍDA

Nový HK – Police nad Metují 1:2 (0:0). V prvním poločase měli domácí více ze hry, hosté se soustředili na obrannou činnost, v níž v tomto zápase moc chyb neudělali a domácí do gólových šancí nepouštěli.

Obraz hry v prvním i ve druhém poločase byl prakticky stejný, Polici se dařilo z obranné ulity vycházet do brejkových příležitostí, ve kterých si dokázali vytvářet i gólové šance. Ty dvakrát zužitkovali střelci Kalaš a Panny. Domácí svého soupeře přitlačili až v poslední dvacetiminutovce, kdy se jim podařilo vstřelit kontaktní gól. Jejich závěrečnému tlaku ale už Police bez gólové úhony odolala.

Sestava Police nad Metují: Kučera – Pášma, Šnábl, Kollert, Pavlů – Panny, Seidlman, Čermák, Schubert – Kalaš (89. Hejnyš), Hauk.

I. B TŘÍDA

Nové Město nad Metují – Žacléř 2:2 (0:2). Utkání dosud vedoucího celku se Žacléřem mělo být jasnou záležitostí domácích. Ti si sice vytvořili mírnou převahu, ale jinak jejich hra postrádala pohyb, přesnou přihrávku i zakončení. Hosté naproti tomu produkovali agresivní, jednoduchý fotbal s rychlými protiútoky. V 9. min. vyzkoušel domácí Srubjan pozornost brankáře Volhejna střelou z 20 metrů, gólman jeho pokus vyrazil a následnou dorážku obrana hostů zablokovala. Ve 21. min. agilní hosté kopali trestný kop a Kotyk ho proměnil – 0:1. Ve 25. min. měli stejnou možnost domácí, ale trestný kop Čopíka skončil jen na břevně. Vzápětí došlo při rychlém útoku hostí k nedorozumění mezi obranou a brankářem a Janata dal druhý gól Žacléře – 0:2. Ani tento stav nepřiměl domácí k většímu nasazení a pokračovali ve stereotypním, zdlouhavém rozehrávání a krkolomných kombinacích před vápnem hostí. Až ve 44. min. po závaru před hostující brankou nastřelil Koza břevno.

Do druhého poločasu nastoupili domácí s jednou změnou, Darebníka vystřídal Klikar a hra se přece jen zrychlila. Už ve 47. min. se do gólové šance dostal Čopík, ale dal vedle. Novoměstský tlak sílil, ale k vytoužené brance to nevedlo. V 61. min. se po samostatné akci od poloviny hřiště opřel do míče Kálmán a střelou z 20 metrů snížil – 1:2. O tři minuty později mohl z výhodné pozice vyrovnat Růžička, ale jeho střela skončila nad. Čtvrt hodiny před koncem pokus Zeleného vyrazil Volhejn s obtížemi na roh. Hosté se prakticky jen bránili a ojedinělé výpady nebyly pro domácí nebezpečné. V 82. min. napřáhl z pětadvaceti metrů dorostenec Klikar a vyrovnal na 2:2. V 84. min. po faulu na T. Zákravského kopali domácí pokutový kop, ale Kálmán ho neproměnil. Poslední šance na vítězství pro domácích přišla v 88. min., ale tvrdou střelu Kálmána zastavilo břevno. Domácí favorit tak po vlažném výkonu v prvním poločase ztratil zbytečně dva body.

Sestava Nového Města nad Metují: Šrámek – Zelený, Kálmán, P. Zákravský, Vávra – Koza, T. Zákravský, Srubjan, Darebník (46. Klikar) – Růžička, Čopík.

Deštné v Orlických horách – Police nad Metují B 3:1(2:0). Hra polické rezervy se oproti posledním utkáním rapidně zlepšila, jenže jí tentokrát nepřálo štěstí ani rozhodčí. Už ve 2. min. sudí darovali domácím standardní situaci a domácí šli do vedení 1:0. O dalších deset minut později deštenský záložník potáhl míč, který už podle Polických viditelně přešel hranice hrací plochy, odcentroval a bylo to o dva góly. Ještě před druhou inkasovanou brankou mohl srovnat Sivak, šel z úhlu sám na branku, ale nedal.

Pět minut po změně stran přidali domácí třetí gól a bylo prakticky rozhodnuto. Čtvrt hodiny před koncem šel polický Kovář sám na brankáře, domácí hráč ho fauloval a šel pod sprchy. Přesilovku se hostům podařilo využít až v závěru, kdy Bergman pálil a teč domácího hráče změnila trajektorii míče, který tak skončil za bezmocným gólmanem – 3:1.

Sestava Police nad Metují B: Klásek – Bergman, Tauc, Lorenc, Pfeifer – Sivak, Švorčík, Hovorka, Tomášek (55. Plachta) – Kovář (80. Hlávka), Kollert.(mr, zm)