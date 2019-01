Náchodsko – Další důležité mistrovské body se o víkendu rozdělovaly v krajských fotbalových soutěžích mužů.

ZKUŠENÝ provodovský obránce Jaroslav Vejprava (vlevo) padá po zákroku jednoho z doudlebských protihráčů. Šlágr kola mezi Doudlebami a Provodovem nakonec skončil dělbou bodů. | Foto: Vojtěch Podstavek

KRAJSKÝ PŘEBOR

Nový Bydžov – Broumov 7:0 (3:0). Hosté začali velmi špatně a už od 5. min. prohrávali. Domácí navíc ve 20. min. přidali druhý gól a o chvíli později ještě neproměnili penaltu, kterou jim lapil Drahorád. Ten si však ve 36. min. vybral slabší chvilku a bylo to 3:0.



Po hodině hry domácí pálí z dálky, Drahorád střelu vyráží a dobíhající útočník Bydžova vrací míč do sítě – 4:0. Na 5:0 upravují domácí v 66. min. a o chvíli později zaokrouhlují brankové skóre na půl tucet gólů. Druhý půl tucet načali domácí v 90. min., kdy uzavřeli na konečných 7:0.

Jaroměř – Chlumec nad Cidlinou 4:1 (1:0). Do první šance se dostali hned v úvodní minutě hosté, když hlavou jen těsně minuli branku Ondráčka. Ve 20. min. zacentroval zprava Holub, Kořínek hlavičkoval k tyči a hostující brankář Kukal vytáhl zázračný zákrok. O sedm minut později prošel po straně do vápna hostů Škoda, přihrál pod sebe volnému Exnarovi, který levou nohou skóroval do víka hostující branky – 1:0. Těsně před přestávkou měla Jaroměř další stoprocentní šanci. Michálek přihrál šikovně na Kořínka, proti němu vyběhl brankář Kukal, Kořínek mu udělal kličku, ale obloučkem minul úplně prázdnou branku.



Do druhého poločasu vstoupila Jaroměř aktivně. Hned v 51. min. běžel Exnar sám na branku, ovšem v poslední chvíli na vápně upadl. O dvě minuty později byl faulován v domácím vápně Škoda a Kořínek nařízenou penaltu suverénně proměnil – 2:0. Jaroměř tento gól povzbudil a byla jednoznačně lepším týmem. V 58. min. vybojoval šikovně míč Seifert, přihrál Škodovi, který si posunul míč do středu na levou nohu a potřetí rozvlnil síť hostů – 3:0. Tříbrankový náskok domácí ukolébal a ti přenechali aktivitu hostům. To se Jaroměři nevyplatilo v 66. min., když Ševčík vybídl ke skórování Doseděla, a ten bombou k tyči nedal Ondráčkovi šanci – 3:1. Jaroměř se po tomto gólu probudila, ale další dvě obrovské šance v 67. a 69. min. Škoda neproměnil. V 78. min. centroval Seifert do vápna hostí, kde hostující obránce zahrál rukou a pískala se penalta. K té se tentokrát postavil Škoda, ale nedal. Deset minut před koncem se domácí kapitán Škoda už prosadil, když Michálek vybojoval míč a odražený balón bombou usměrnil do hostující branky – 4:1.

I. A TŘÍDA

Kunčice – Nové Město nad Metují 2:3 (1:3). V prvních minutách se obě mužstva snažila převzít iniciativu, ale ani jednomu se to nepodařilo. V 10. min. se domácím povedl rychlý útok, po kterém následoval ostrý centr, ale domácí v jasné gólové šanci netrefili míč. Ve 12. min. šel novoměstský Vít důsledně za míčem, byl sražen brankářem Chmelařem a nařízený pokutový kop P. Zákravský bezpečně proměnil – 0:1. Domácí mohli odpovědět v 16. min., kdy se po trestném kopu opřel na hranici vápna do míče Brzek, jeho střela však skončila těsně vedle. Po této akci převzali iniciativu hosté. Ve 20. min. si na dlouhý pas P. Zákravského naběhl L. Zákravský a jeho přihrávku zakončil pohotovou střelou Sedláček – 0:2. Další slibná šance hostů přišla ve 26. min., když se po centru za obranu dostal k míči Darebník, ale mířil vedle. Ve 32. min. si na rohový kop Čopíka naskočil Voráček a jeho hlavička znamenala třetí gól v síti Kunčic. Domácí však nesložili zbraně a ve 43. min. snížili Hůlkou z pokutového kopu na 1:3.



V úvodu druhého poločasu měli hosté možnost navýšit skóre. V 52. min. se Voráček probil obranou Kunčic, nahrál Lelkovi, ale ten ve vyložené šanci nedokázal Chmelaře v brance domácích překonat. Tato promarněná šance hostů znamenala zvrat ve vývoji utkání. Domácí převzali iniciativu a Nové Město prakticky nepouštěli do hry. V 56. min. střelu domácích z hranice vápna zastavila tyč. Po hodině hry přesný trestný kop Hůlky vyrazil skvělým zákrokem Krunčík na roh. V 70. min. po rohovém kopu zcela volný Laštovička snížil na 2:3. V 83. min. další skvěle kopnutý trestný kop Hůlky Krunčík bravurně vyrazil. V 86. min. mohl vše rozhodnout Králíček, ale ve stoprocentní šanci přestřelil branku. V nervózním závěru hosté hru rozkouskovali a uhájili tak těsné vítězství.



Sestava Nového Města nad Metují: Krunčík – L. Zákravský, Nejman, P. Zákravský, Darebník (64. Koza) – Voráček, Srubjan, A. Lelek (79. Borůvka), Čopík – Sedláček (76. Králíček), Vít.

I. B TŘÍDA

Hronov – Dobruška B 4:2 (2:0). Do 75. min. byli domácí jasně lepším týmem, už v poločase si vytvořili dvoubrankový náskok, další dva góly Hronovští přidali v 60. a v 65. minutě. V průběhu druhého poločasu se však domácím zranili další dva hráči a i díky tomu Dobruška v závěru výsledek dvěma trefami korigovala na konečných 4:2.



Sestava Hronova: Nyklíček – Štelzig, Zíta, Puraš, Schreiber – Franců, Polomský, Valtera, Ansorge (41. Kubeček, 65. Novák) – Marx, Danihel

Doudleby nad Orlicí – Provodov 1:1 (0:0). Ještě před utkáním se hostům zranil brankář Swaczyna, takže do branky se musel postavil Voborník. Hned v 10. min. přišli hosté o dalšího hráče, tentokrát odstoupil po likvidačním zákroku Pšenička. I přesto se Provodov do domácích opřel a na půdě vedoucího mužstva tabulky předváděl dobrou kombinační hru. Ve 12. min. se dostal do první šance Khun, ale trefil jen boční tyč. Domácí hrozili spíše sporadicky a prakticky jen z brejků, přesto se musel mít Voborník na pozoru. Nejprve jejich pokus vyškrábl konečky prstů a ve druhém případě mu pomohlo břevno. Provodov měl v závěru dobré pokusy Pařízkem a Mackem, ale ani ty se neujaly, a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu.



Také druhý poločas začali hosté aktivně a už ve 48. min. otevřel skóre krásnou střelou Macek – 0:1. Vedení ale hostům vydrželo jen do 66. min., kdy Doudleby srovnaly na 1:1. Poté se na hřišti začalo jiskřit, domácí řádně přitvrdili a ještě k tomu přidali provokace, Provodov se ale rozhodit nenechal. Ve zbytku zápasu už hráli fotbal jen hosté, kteří sice měli pár nebezpečných závarů, gól ale už nedali.



Sestava Provodova: Voborník – Vejprava, Pfeifer, Tolda, Bensch – Pšenička (10. Zelený), Kuneš, Pařízek, Müller – Macek, Khun. (jl, zm, mr)