Náchodsko – Krajská hokejová liga mužů měla v neděli na programu další zajímavý program.

V něm Nové Město prohrálo ve Dvoře, Jaroměř sebrala dosud stoprocentnímu Bydžovu první bod a Náchod uspěl v Jičíně.

HC Dvůr Králové nad Labem – TJ Spartak Nové Město nad Metují 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Novému Městu opět vyšel vstup do zápasu a už po třech minutách posouvá bezbrankovým stavem Exner – 0:1. Pak dostali hosté dvakrát výhodu přesilové hry, ani jednu však nevyužili a po návratu druhého hříšníka navíc z hole Komárka v polovině 15. min. inkasovali vyrovnávací gól – 1:1.



Jak hostům vyšel vstup do zápasu, tak jim nevyšel úvod prostřední části. Na začátku 23. min. otáčí skóre domácí Petráš a v polovině 26. min. už je to po zásahu Mišince 3:1. Jiskřičku novoměstské naděje vykřesal v končící 38. min. přesilovkovou trefou Rojšl – 3:2.



Dvoubrankový náskok si bere Dvůr hned v úvodu třetího dějství – 4:2. Poslední trefa utkání pak přichází v novoměstské početní výhodě, v ní však paradoxně skórují domácí, kteří Mišincem uzavírají na konečných 5:2. Pět minut před koncem pak ještě hostující Exner neproměnil nařízené trestné střílení.



Josef Bahník, trenér Nového Města nad Metují: „Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém domácí vytvořili spoustu faulů, které ale rozhodčí Machač netrestal.Na druhou stranu musím přiznat, že jsme měli dost šancí včetně neproměněného trestného střílení."



Sestava Nového Města nad Metují: Bernart – Daňo, Souček, Mlateček, Skála – Exner, Glos, Zelinger – Ma. Franců, Kratochvíla, Dudadík – Malínský, Rojšl.

Jaroměř – Nový Bydžov 4:5 po prodl. (2:1, 0:1, 2:2 – 0:1). Před solidní návštěvou 250 diváků se v Jaroměři střetla mužstva z horních pater tabulky a od úvodních vteřin to bylo na hře obou týmů znát.



Rychlý, důrazný hokej okořenila poměrně brzká vedoucí branka domácího Krauseho – 1:0. Na vyrovnání hosté čekali do konce 11. min., kdy se v početní výhodě trefil Pomichálek – 1:1. Do konce první dvacetiminutovky se skóre měnilo ještě jednou, to když se ve vlastním oslabení prosadil v polovině 18. min. Petr – 2:1.



Závěr první třetiny a první polovinu té druhé rozkouskovala vyloučení na obou stranách, a když už se hrálo chvíli v pěti na obou stranách, přišla v začátku 29. min. vyrovnávací trefa Menyhárta – 2:2. Zbytek druhé části už změnu skóre nepřinesl, byť se oběma týmům naskytly početní výhody.



Do závěrečného dějství vstoupili lépe hosté, kteří se ve 44. min. ujímají vedení trefou Murase – 2:3. O další srovnání skóre se postaral v přesilové hře domácí Bujňák. O dvacet vteřin později jdou však domácí do čtyř a hosté si v početní výhodě berou vedení zpět – 3:4. Minutu a dvaadvacet sekund před koncem zápasu domácí trenér sahá k oddechovému času a třicet pět vteřin před třetí sirénou zastavuje časomíru vyrovnávacím gólem Bujňák – 4:4. Prodloužení trvalo jen necelé tři minuty, když bonusový bod navíc vystřelil hostům svou druhou trefou v zápase Pomichálek – 4:5.



Pavel Biegl, trenér Jaroměře: „Soupeř byl velmi silný na kotouči a dobře bruslil. Je potěšující zjištění, že s favoritem soutěže jsme drželi krok a našli sílu poprat se o výsledek při nepříznivém vývoji v poslední třetině. Dělbu bodů po 60 minutách považuji za spravedlivou."

Sestava Jaroměře: Navrátil – Bujňák, Vaněk, Dostál, Ježík, Kotrč, Růta, Merkl – Hamáček, Podzimek, Kocián – Hrabica, Vejman, Petr – Kukal, Krause, Světlík – Karel

HC Jičín – HC Náchod 2:5 (0:1, 1:2, 1:2). V první třetině se hrálo podle náchodských not, gólový úder do Pivrncovy branky přišel v polovině 7. min. z hole hostujícího Janouška – 0:1. V 18. min. se do sebe pustili domácí kapitán Weiss a střelec úvodní náchodské branky, který se svým jičínským sokem doslova vyběhl na domácí hráčskou lavici. Oba kohouti dostali po zásluze trest na 2+2 minuty. „V první třetině jsme měli velký tlak i hodně šancí, hrál se hokej nahoru-dolů, což se divákům muselo líbit," vrací se k úvodnímu dějství náchodský trenér Ludvík Berger.



V úvodu prostřední třetiny hrál Náchod přesilovku po faulu Buchara, po necelé minutě ale přišel faul Jurča a bylo po přesilovce. Ve 24. min. se faulu dopustil i hostující Hrach a domácí měli na hrací ploše výhodu dvou mužů. Náchod v čele s Luňákem vše zvládl bez gólové pohromy. V čase 26:23 byl domácím Houserem podražen rychlík Macháň a sudí Pahulák zkřížil ruce nad hlavou. K trestnému střílení se rozjel zkušený Kodym a nebylo co řešit – 0:2. V půli 27. min. přišel nedovolený zákrok Plíhala a domácí se přesilovkovou ránou dostali do zápasu – 1:2. Rozdíl jedné trefy však vydržel jen zhruba šest minut, klid na náchodské hokejky vrátil v polovině 33. min. kapitán Škoda – 1:3. O chvíli později se hosté radovali počtvrté, jejich radost však rozpažením zkazil sudí Pahulák, který puk za brankovou čárou neviděl. „Ve druhé třetině bylo více vyloučených, hra už nepůsobila tak dobrým dojmem, i tak si ale myslím, že jsme stále hráli velmi dobře," vrací se k prostřednímu dějství trenér hostů.



Čtvrtou náchodskou trefu obstaral ve 45. min. Kodym, vzápětí však domácí Kyselou snižují opět na rozdíl dvou tref – 2:4. V úvodu 58. min. se o gólovou pojistku postaral Vondřejc – 2:5. „Ve třetí třetině jsme už potvrdili stoupající formu a výsledek si pohlídali," dodává trenér hostů.



Ludvík Berger, trenér Náchoda: „Já jsem spokojený. Celý tým odehrál výborný zápas, ustáli jsme hru v oslabení a všechno prostě fungovalo tak, jak má. Řekl bych, že jsme hráli v podobné pohodě, v jaké jsme se nacházeli v loňské sezóně."



Sestava Náchoda: Luňák – Hendrich, Verner, Hrach, Pánek, Plíhal, Srba – Šejnoha, Janoušek, Jurča – Macháň, Kodym, Vlček – Leeder, Škoda, Vondřejc. (mr, jk)