Náchodsko – Krajské fotbalové soutěže dospěly ke svému podzimnímu konci. Krajský přebor i I. A třída totiž o víkendu napsaly svou poslední podzimní kapitolu, I. B třída dohrála svou první polovinu už minulý týden.

KOSTELECKÝ Radek Scholze (v modrém) se chystá rázně utnout postup novoměstského Pavla Srubjana. | Foto: Zdeněk Mudroch

KRAJSKÝ PŘEBOR

Chlumec nad Cidlinou – Červený Kostelec 4:3 (1:2). Velmi důležité utkání z pohledu možných záchranářských starostí se hrál v sobotu v Chlumci nad Cidlinou, kam zavítal Červený Kostelec.

Hosté sehráli v Chlumci zápas dvou diametrálně odlišných poločasů. V tom prvním byli domácím zcela rovnocenným soupeřem a navíc se po půl hodině hry ujali vedení, když nařízený pokutový kop proměnil David Hlava. Z vedení se však hosté radovali jen dvě minuty. Ani rovnovážný stav nevydržel moc dlouho, běžela 35. min., když domácí brankář chyboval a Bárta vrátil hostům opět vedení.

Ve druhém poločase podali hosté doslova ostudný výkon, za což tvrdě pykali. Po hodině hry domácí Pilař vyrovnával na 2:2, jenže to nebylo zdaleka vše. V rozmezí 79. a 80. minuty domácí hned dvakrát udeřili a zápas zaslouženě rozhodli ve svůj prospěch – 4:2.

Broumov – Jičín 0:1 (0:1). Utkání se pro domácí nevyvíjelo dobře. Běžela deváté minuta, když broumovská obrana nedokázala odkopnout míč ze skrumáže před svou brankou a hosté střelou z velkého vápna otevřeli skóre – 0:1. Ve 27. min. měli hosté další slušnou příležitost, trestný kop z velkého vápna však namířili pouze do zdi. O pět minut později domácí Schubert vyslal ze skrumáže před jičínskou brankou slabou střelu, kterou gólman bez velkých problémů kryl. Ve 37. min. se prokousal přes obranu Jičína Wilke, jeho pokus hostující brankář vyrazil, k dorážce se ale už nikdo z domácích nedostal. Krátce před přestávkou se dostávali do další dobré šance domácí, jenže Kotyza špatnou přihrávkou celou akci pokazil.

Dvě minuty po změně stran přehazoval vyběhnutého jičínského brankáře Jaroš, jenže minul branku. Ve 49. min. zahrozili také hosté, jenže si na Drahoráda nepřišli. V 66. min. opět zahrozili hosté, dostali se před Drahoráda, udělali mu kličku, jenže netrefili opuštěnou branku. V 81. min. Semerák pálí z velkého vápna a hostující gólman Puš zázračně vyráží na roh. Těsně před koncem měl vyrovnání na kopačce Kotyza, jenže jeho střela šla vedle branky.

Hořice – Jaroměř 1:4 (0:1). Hlavní hřiště v Hořicích bylo podle rozhodčích nezpůsobilé ke hře, a tak se utkání odehrálo na tréninkovém hřišti, které už dopředu věštilo těžký zápas. Hned v 1. min. měl velikou šanci domácí Nálevka, ovšem Kořen ho vychytal. Vzápětí pálil nad branku domácích Kořínek po centru Škody. Poté se hra uklidnila a spíše se bojovalo, než se hrál fotbal. V 11. min. prostrčil Holub na Kořínka, který si zaběhl za obranu domácích, ale pálil těsně vedle. Domácí měli v této fázi zápasu územní převahu, ovšem do žádné vyložené šance se nedostali. Pět minut před přestávkou unikal domácí obraně Kořínek, byl stažen zezadu Rumlem, který viděl po zásluze červenou kartu. Z následného trestného kopu se pak hezky k tyči trefil Exnar – 0:1.

Druhý poločas začal opatrně a první velikou šanci měla Jaroměř. V 56. min. se dostal odražený míč k Divišovi a ten vystřelil. Gólman domácích předvedl skvělý zákrok a jeho střelu k tyči chytil. Vzápětí zahrávala Jaroměř sérií rohů z obou stran. Po třetím nich, který zahrával Diviš, se hlavou prosadil Škoda a nikým neatakovaný skóroval – 0:2. V 67. min. byl faulován ve vápně domácích Kořínek a kopala se penalta. K té se postavil Škoda a vstřelil svůj druhý gól v zápase – 0:3. Jaroměř měla v této fázi utkání jednoznačně navrch a výsledkem toho byly její další šance. V 69. min. přihrál Kořínek doleva Exnarovi, ovšem jeho tvrdou střelu brankář domácích chytil. Po této šanci hra upadla do průměru a byla to spíše kopaná než fotbal. Deset minut před koncem vystřelil tvrdě Holub. K vyraženému balónu se dostal nalevo Exnar a nacentroval před branku, kde uklidil míč do sítě domácích Diviš – 0:4. Jaroměř čisté konto neudržela a po zbytečné chybě v obraně si nechala dát v 85. minutě branku Vávrou, který nikým neatakovaný pohodlně z úrovně penalty skóroval – 1:4.

I. A TŘÍDA

Nové Město nad Metují – Kostelec nad Orlicí 3:0 (1:0). V samém začátku utkání byli hosté aktivnější, ale postupem času převzali iniciativu domácí. Jejich akce však postrádaly zakončení. V 16. min. po závaru před brankou Kostelce se jeden z obránců špatně zorientoval, jeho odkop trefil M. Klikara, od kterého se míč šťastně odrazil do branky – 1:0. V následujících minutách domácí svého soupeře přitlačili před vlastní branku, ale střely P. Zákravského ze střední vzdálenosti těsně minuly branku. Po půlhodině se hosté probudili a byli to oni, kteří ovládli hřiště. Jejich akce však končily na hranici vápna. Závěr poločasu tak přinesl více bojovnosti než fotbalu.

Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí. Ve 47. min. se po rychlé akci dostal do výhodné pozice Sedláček, ale vysoko přestřelil. Hosté odpověděli v 55. min., když po trestném kopu zachránil domácí tým dobře postavený T. Zákravský. Po hodině hry po samostatné akci Nejmana nastřelil Růžička břevno. Domácí pak postupně ovládli hru a nepouštěli hráče Kostelce do vážnějších akcí. V 69. min. po tečovaném trestném kopu P. Zákravského se nejlépe zorientoval Sedláček a zvýšil na 2:0. V 72. min. se po bleskové akci dostal do gólové šance Čopík, obrana hostů však stačila jeho střelu srazit na roh. Další slibná akce domácích skončila střelou L. Zákravského nad brankou. Hosté mohli ještě utkání zdramatizovat, ale tutovku Bendiga v 85. min. zmařil skvělým zákrokem Maur. Tečku za utkáním udělal v 87. min. Valášek, který překvapivou střelou upravil na konečných 3:0.

Sestava Nového Města nad Metují: Maur – Darebník (46. L. Zákravský), T. Zákravský, P. Zákravský, Nejman – Voráček (65. Koza), Valášek, Růžička, Srubjan (78. Lichter) – Klikar (46. Čopík), Sedláček

Častolovice – Police nad Metují 4:3 (3:1). Vstup do zápasu se hostům nepodařil a už v 5. min. prohrávali gólem z penalty za zbytečný faul v pokutovém území. Domácí to nakoplo a druhý gól přidali o pět minut později. Za tohoto stavu to s Policí vypadalo špatně, protože další útoky domácích byly velkým nebezpečím pro hostující branku, obranná činnosti jako už v mnoha zápasech předtím silně pokulhávala. Ve 25. min. se ale Polici podařilo po standardní situaci vsítit kontaktní gól, když chvíli předtím zahodil tutovku Jandík. Hosté si mysleli, že je kontaktní trefa zvedne, jenže pravda byla jiná. O pět minut později domácí opět zvyšují na rozdíl dvou branek – 3:1.

Po domluvě v kabině a úpravách v sestavě vstoupili Poličtí do druhé půli aktivně, dvacet minut domácí nepustili přes polovinu a tento tlak také vyústil ve vyrovnání. Nejprve se z trestného kopu po faulu na Hauka prosadil pěknou střelou Jandík a o deset minut později z pokutového kopu Hauschke s přehledem vyrovnal na 3:3. V této fázi se zápas lámal, obě mužstva toužila po třech bodech, takže se hrálo nahoru-dolů. V závěrečných dvaceti minutách hostům z Police ubyly všechny síly a tlak domácích narůstal. V 89. min. po netaktickém zahrání hosté inkasovali rozdílový gól – 4:3.

Sestava Police n. M.: Máslo – Hejnyš (46. Schubert), Pavlů (88. Hečko), Hauschke, Kollert – Pataki, Seidlman, Panny, Sivak – Jandík, Hauk. (mr, zm, jl)