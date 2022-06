Nová fotbalová sezona pomalu získává přesnější kontury. Poté, co byl zveřejněn zápasový program obou profesionálních soutěží, přišlo na řadu rozlosování soutěží ŘKČ, tedy třetí ligy a divize mužů. Na této úrovni se východočeské zastoupení rozšířilo, neboť z divize nesestoupilo žádné družstvo do krajů a oba přeborníci, tedy jak MFK Chrudim B, tak RMSK Cidlina Nový Bydžov využili svoje právo postoupit výše.

Oba sestupující míří do skupiny B

Třetí nejvyšší soutěž se opět bude hrát ve dvou skupinách se závěrečnou baráží mezi jejími vítězi o postup do Fortuna:Národní ligy. Ve skupině B schází oproti předešlé sezoně Jiskra Ústí nad Orlicí, která po zcela nevydařeném ročníku spadla do divize. Tudíž východočeský fotbal bude mít celkem čtyřnásobné zastoupení. Živanice otevřou sezonu na začátku srpna domácím zápasem s nováčkem z Kolína, Hradec Králové B poměří na úvod síly s boleslavským béčkem, do Chlumce nad Cidlinou přijede v prvním kole další nováček třetí ligy Most-Souš a pardubické béčko rozehraje soutěžní ročník v Zápech.

Zajímavosti je, že se konečně povedlo to, co se v minulých letech z neznámých důvodů nedařilo, tedy spravedlivěji rozdělit rezervy profesionálních klubů mezi obě třetiligové skupiny (aktuální poměr čtyři ku pěti vypadá přece jen férověji než dřívější tři ku osmi…). Pro fanoušky bude zase atraktivní skutečnost, že do skupiny B byly zařazeny oba dva celky zvučných jmen sestoupivší z druhé ligy, tedy jak žižkovská Viktorka, tak Ústí nad Labem. Přeřazeny do áčka byly rezervy Dukly a Bohemky či Zbuzany, naopak východočeským celkům se poprvé postaví Benešov dosud hrající ve druhé skupině.

ČFL – skupina B: 1 – TJ Sokol Živanice, 2 – SK Zápy, 3 – FK Jablonec B, 4 – FK Přepeře, 5 – FC Hradec Králové B, 6 – SK Benešov, 7 – FK Teplice B, 8 – FK Chlumec nad Cidlinou, 9 – FK Baník Most-Souš, 10 – SK Sokol Brozany, 11 – TJ Slovan Velvary, 12 – FK Mladá Boleslav B, 13 – FK Viktoria Žižkov, 14 – FK Ústí nad Labem, 15 – FK Pardubice B, 16 – SK Sparta Kolín.

Každý týden plný regionálních bitev

O malinko vylepšený východočeský přebor, tak lze s trochou nadsázky nazvat divizní skupinu C v nové sezoně. Hned devět jejich účastníků bude z Pardubického a Královéhradeckého kraje. K šesti stávajícím přibyly jednak z třetí ligy padající Ústí nad Orlicí a z krajských přeborů postupující Chrudim B a Nový Bydžov. To si vynutilo přesuny do dalších skupin, takže na východ Čech nebudou oproti minulosti jezdit fotbalisté z Tochovic, Libiše či Kosmonos, naopak sem zavítají hráči z Brandýsa nad Labem, Turnova, Dobrovice a Liberce.

Hned zahajovací srpnové dějství nabídne velký regionální šlágr, neboť po dlouhých letech na sebe v boji o mistrovské body narazí okresní rivalové Ústí nad Orlicí a Letohrad. Atraktivnější ouverturu snad los ani nemohl nabídnout…

A premiéra přinese také další tři východočeské bitvy: chrudimský nováček okusí poprvé divizní chleba ve Dvoře Králové nad Labem, RMSK Cidlina se vydá do Hlinska a Náchod v repríze posledního utkání letošního jara přivítá Vysoké Mýto. Trutnov zahájí nový ročník divize v Turnově.

DIVIZE – skupina C: 1 – TJ Dvůr Králové nad Labem, 2 – FC Hlinsko, 3 – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, 4 – SK Benátky nad Jizerou, 5 – FK Turnov, 6 – TJ Velké Hamry, 7 – FK Náchod, 8 – FC Slovan Liberec B, 9 – FK Dobrovice, 10 – SK Vysoké Mýto, 11 – FK Brandýs nad Labem, 12 – MFK Trutnov, 13 – FK Čáslav, 14 – FK Letohrad, 15 – RMSK Cidlina Nový Bydžov, 16 – MFK Chrudim B.

Mládežnické soutěže ŘKČ

České fotbalové soutěže mládeže prošly po minulé sezoně drobnou odlehčovací kůrou a zúženy byly především dorostenecké kategorie. Na větší počet sestupů doplatili mimo jiné svitavští dorostenci, kteří budou působit pouze v krajských soutěžích, nicméně i tak zůstává zastoupení východních Čech na republikové úrovni silné.

Zajímavé okolnosti provázely naplnění české divize starších žáků U15 a U14, do které nebyly oproti očekávání původně zařazeny celky TJ Svitavy a FK Orlicko (společný projekt Jiskry Ústí nad Orlicí a TJ Sokol Libchavy). Kvalitní diplomatická práce funkcionářů se však postarala o to, že oba kluby byly před losovacím aktivem do soutěže navráceny tak, jak se přihlásily.

Regionální zastoupení – Česká liga dorostu U19 + U17: MFK Chrudim, FK Pardubice B. Česká divize dorostu U19 + U17: FC Slavia Hradec Králové, MFK Chrudim B, MFK Trutnov, FK Náchod, RMSK Cidlina Nový Bydžov, TJ Sokol Třebeš, SK Vysoké Mýto, FC Hradec Králové B. Česká liga žáků U15 + U14: FK Pardubice, FC Hradec Králové, RMSK Cidlina Nový Bydžov. Česká divize žáků U15 + U14: TJ Svitavy, FK Orlicko, SK Vysoké Mýto, FC Slavia Hradec Králové, MFK Chrudim, MFK Trutnov, TJ Sokol Třebeš, FK Náchod. Česká liga žáků U13 + U12: RMSK Cidlina Nový Bydžov, MFK Chrudim, TJ Svitavy, SK Vysoké Mýto, FC Slavia Hradec Králové, FC Hradec Králové, FK Orlicko, FK Pardubice, FK Náchod.

Ještě dodejme, že losovací aktivy Pardubického a Královéhradeckého krajského fotbalového svazu se shodně konají tento pátek 1. července.