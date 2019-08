Už úvod naznačil, jak by duel mohl skončit. Třetiligový Chlumec ve 12. min. poslal do vedení Jan Labík. Prvoligová Příbram, která nastoupila převážně s méně vytěžovanými hráči, vyrovnala v 55. min., kdy se hlavou prosadil na východě Čech velmi dobře známý Voltr. Když to vypadalo na prodloužení, šťastně v nastavení rozhodl domácí mladík Novotný.

„Jsem velice spokojený. V sestavě jsme udělali nějaké změny. Myslím, že jsme podali zodpovědný výkon, hlavně dozadu. Příbram hrozila jen ze standardek nebo po rychlých protiútocích, ale to jsme si pohlídali. Podle mě jsme chtěli víc než soupeř, proto jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl chlumecký trenér Jan Kraus.

„Je to samozřejmě velké zklamání. Dostali šanci hráči z širšího kádru, kteří si myslí, že by měli být v základní sestavě. Bohužel to odehráli tak, jak to odehráli,“ uvedl příbramský kouč Roman Nádvorník.

Fatka – branky: 12. J. Labík, 90. (+1) J. Novotný – 55. Voltr. Rozhodčí: Petřík – Vlasjuk, Koval. ŽK: 6:0. Diváci: 637. Poločas: 1:0. FK Chlumec n. C.: Dunda – Veselka, Havel, Jarkovský, Žahourek – Sedláček (21. Koubek) – Novotný, J. Kučera (75. Korba), J. Labík, T. Labík – Bastin (83. Kopáč). 1. FK Příbram: Kočí – Nový, Kodr, Dramé, Antwi – Janota (54. Polák), Jablonský, Januška, Polidar – Voltr (92. Ptáček), Hájek.

Ústí n. O. - České Budějovice 0:2

S úmyslem sportovně potrápit jasného favorita vstupovali do pohárového zápolení třetiligoví fotbalisté ústecké Jiskry. A lze říci, že tento cíl úspěšně splnili. „Myslím si, že dvanáct stovek diváků odcházelo spokojeno. Ligový celek zvítězil zaslouženě, ale nijak drtivě nás nepřehrával. Škoda byla závěru prvního poločasu, už to totiž vypadalo, že se do kabin půjde za bezgólového stavu, ale potom se v naší šestnáctce prosadil Brandner a podél gólmana otevřel skóre. Bylo to ve fázi, kdy se ani jedno z mužstev nedostávalo do šancí. Po změně stran byli hosté aktivnější, několikrát se vyznamenal mladý gólman Jeřábek, ale když ho po rohovém kopu překonal Čavoš, bylo rozhodnuto. Náš tým se snažil až do konce, ale hosté si výsledek v poklidu hlídali,“ řekl k zápasu ústecký sekretář Jan Skácel.

Fakta – branky: 40. Brandner, 71. Čavoš. Rozhodčí: Hanousek – Kubr, Flimmel. ŽK: P. Chleboun – Havel. Diváci: 1180. Poločas: 0:1. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Skalický, J. Chleboun, P. Chleboun, Langer – Souček, Falta (46. Pazdera), Nágl, Špatenka, Habrman (77. Krátký) – Mayer (57. Grepl). SK Dynamo České Budějovice: Křížek – Ćolić, Havel, Kulhánek, Helešic – Čavoš, Havelka – Brandner (67. Táborský), Mustedanagić, Provod – Schranz (79. Mršič).

Přepeře - Chrudim 0:1

Trefa z páté minuty rozhodla. Druholigová Chrudim ve 2. kole MOL Cupu potvrdila svoje kvality na hřišti účastníka České fotbalové ligy v Přepeřích, po gólu Milana Ujce zvítězila 1:0 a postoupila do dalšího kola.

Právě rychle vstřelená branka posadila Chrudim do sedla, favorit si vypracoval další šance, ale nepříjemnému soupeři odskočit nedokázal. Nakonec se tak o výsledek musel strachovat až do konce. „Utkání s houževnatým soupeřem nás prověřilo. První půli jsme zápas kontrolovali, v průběhu domácí fotbalisté hru zjednodušili, neměli co ztratit a pochopitelně nás dostali pod tlak,“ popsal průběh pohárového duelu trenér Chrudimi Jaroslav Veselý. „Jsem rád, že jsme zápas dotáhli a postoupili, nyní už myslím jen na Vyšehrad,“ uzavřel. Další druholigová bitva čeká Chrudim již v sobotu.

Fakta – branka: 5. Ujec. Rozhodčí: Hányš – Melničuk, Aubrecht. ŽK: Venc, Novotný – Čáp, Luong. Diváci: 260. Poločas: 0:1. Přepeře: Hyka – Novotný, Venc, Nesvadba, Tvaroha, Pavlata, Jarosz (81. Krasnický), Novotný (66. Ježek), Volf, Díl, Synek. MFK Chrudim: Zíma – Sulík, Drahoš, Vencl, Hlavsa – Luong (60. Krčál) – Hynek, Sixta, Čáp, Dostálek (74. Froněk) – Ujec (80. Rybička).