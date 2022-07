Třetiligový Chlumec nad Cidlinou zahájil letní tréninkové dávky s novým realizačním týmem. Nově tým povede z pozice hlavního trenéra Miloš Sazima. Bývalému trenérovi Viktorie Žižkov či hradecké Olympie budou dělat asistenty Tomáš Hrabík a Jakub Jarkovský. První týden tráví chlumečtí fotbalisté na hřišti v Lovčicích, kde v sobotu odehrají i svůj první přípravný duel. Od 10.15 se zde utkají s divizním Náchodem.

Chlumec by v následující sezoně chtěl navázat na povedené jaro. Během něho se dokázal pod zkušeným koučem Františkem Šturmou zvednout a hlavně opustit sestupové pozice. V jarní tabulce byl třetím nejlepším týmem, navíc kanonýr Tomáš Bastin byl nejlepším střelcem soutěže.

Zbrojí na postup

Fotbalisté hradecké Slavie chtěli od následující sezony hrát divizi. Postup z druhého místa krajského přeboru jim však nevyšel. I tak ambiciozní klub z Orlické kotliny v letní přestávce výrazně posiluje kádr. Po odchodu trenéra Josefa Boučka na lavičku pro nový ročník v krajském přeboru usedla dvojice David Homoláč a Václav Pišta.

A hned na prvních trénincích byly vidět výrazné posily. Do přípravy nastoupil Tomáš Kabeláč, který na jaře hrál v Náchodě. Další velkou posilou by měl být prověřený kanonýr Jan Pražák či Erik Týfa z Dobrušky.

Do úvodních tréninků zasáhlo i několik nadějných dorostenců. Je vidět, že Slavia to s postupem z krajského přeboru myslí opravdu vážně. V příští sezoně po postupu Nového Bydžova by měla rozhodně patřit mezi největší favority nejvyšší krajské soutěže.

První přípravné utkání odehrají Slávisté příští středu od 18 hodin v Heřmanově Městci. Do sezony vstoupí 6. srpna na hřišti Kostelce nad Orlicí.