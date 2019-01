Náchodsko - Po středeční pohárové lahůdce se fotbalové srdce regionu vrací běžného tepu. Také o tomto víkendu mají příznivci „kulatého nesmyslu“ velmi pestrý výběr zajímavých klání.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Matej Slávik

Divize, Ne 16.00: Ústí nad Orlicí – Náchod–Deštné A.

Krajský přebor, So 16.00: Nový HK – Broumov. Ne, 10.15: Olympia HK – Náchod – Deštné B. Ne, 16.00: Police nad Metují – Jičín, Česká Skalice – Trutnov.

I. A třída, So 16.00: Kostelec nad Orlicí – Jaroměř. Ne, 16.00: Červený Kostelec – Kratonohy.

I. B třída, So 16.00: Ohnišov – Nové Město nad Metují, Babí – Dohalice.



Okresní přebor – SEVER, So 16.00: Martínkovice – Machov, Police nad Metují B – Hejtmánkovice, Meziměstí – Teplice nad Metují A. Ne, 16.00: Božanov – Stárkov. JIH, So 16.00: Hronov – Červený Kostelec B, Jaroměř – Nové Město n. Met. B, Mezilesí – Velká Jesenice. Ne, 16.00: Provodov – Velké Poříčí A.

Okresní soutěž, So 15.00: Otovice – Velké Poříčí B. So, 16.00: Zábrodí – Teplice nad Metují B, Heřmánkovice – Ruprechtice.

Futsal FIFA, So 9.00 až 11.35: Hřiště Vernéřovice (Vernéřovice, Žďárky A, Velké Petrovice, Zbečník B). Hřiště Zbečník (Zbečník A, Řešetova Lhota, Žďárky A, Velký Dřevíč). Hřiště Jasenná (Jasenná, Dobruška, Vamberk, Skršice–Tošov).

Horská liga, Ne 13.00 až 15.45: Hřiště Borová (Triker Borová, Fialky Branky, So Borová, FC B ranka). Hřiště Lipí (Inter Lipí, Střelci Lipí, Starci Lipí, Peprmint Havrda Česká Čermná. (mr)