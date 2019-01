Náchodsko/ Fotbalový krajský přebor měl o víkendu na programu 9. mistrovské kolo.

NÁCHODSKÝ KAT. Doudlebský Radek Scholze (ve světlém) rozhodl v 90. min. o vítězství hostí v poměru 2:1. Na snímku se snaží odstavit od míče náchodského Petra Kudrnu. | Foto: Zdeněk Majer

Česká Skalice – Červený Kostelec 5:0 (1:0).

V okresním derby začali lépe domácí, kteří během první desetiminutovky čtyřikrát ohrozili brankáře Bohušku, ovšem bez gólového efektu. První gólová příležitost se však narodila po půl hodině hry, když hostující Kitler ve vyložené brankové příležitosti netrefil svatyni Kasabova. Domácí však odpověděli tím nejsprávnějším, co ve fotbalové platí. Sedláčkovi se ve 40. min. otevřela celá obrana a ten prostřelil Bohušku – 1:0. Do šaten mohl na dvoubrankový rozdíl zvýšit Valeš, ale trefil jen břevno Bohuškovy branky.



Také druhých čtyřicet pět minut začali lépe hráči z Červeného Kostelce a byl to opět Kitler, který v gólové příležitosti selhal. Domácí po nádherné kombinační akci v 62. min. zvýšili Chmelíkem na 2:0. Pak přišla perfektní standardní situace zahraná Belákem a Kožený potřetí rozesmutněl brankáře Bohušku. V největší gólové šanci hostí selhal Křesťan, kterého v 72. min. vychytal brankář Kasabov. O minutu později střídající Suchánek nádherně posadil míč na hlavu Valeše a bylo to 4:0. Poté rekonvalescent Valeš vystřídal za aplausu vděčných diváků, Suchánkovi se pak stejného aplausu dostalo o pět minut později, když vstřelil pátý gól. Domácí tak vyprovodili hráče Červeného Kostelce od Rozkoše „bůrem“.

Přepychy – Police nad Metují A 1:0 (0:0).

První poločas nepřinesl v Přepychách příliš pohlednou podívanou, a tak obě mužstva odcházela do kabin za bezbrankového stavu.



Druhou půli začali hosté dobře, ale hned z kraje neproměnili dvě vyložené šance, pak byl ve vápně sražen Hanzl a Kuchta dostal možnost pokutového kopu. Nadvakrát však na brankáře nevyzrál. Po hodině hry navíc dostali hosté příležitost přesilovky, z tou se však poprali hodně špatně. V 77. min. domácí Rejzek prošel přes tři polické hráče a zajistil domácím tři body.

Nový HK – Broumov 0:4 (0:3).

Po vlažném začátku se v 15. min. zablýskalo před broumovskou brankou, kdy domácí po skrumáži dvakrát nastřelili břevno. V 18. min. zahrozil Broumov, když Šorfa z levé strany centroval na hlavu Růžičky a jeho pěknou střelu gólman vyrazil. O minutu později zahrával Možný rohový kop a Hitschfel otevřel skóre utkání – 0:1. Ve 27. min. utekl domácí obraně Šorfa, ale jeho střela šla těsně vedle branky. Ve 42. min. zahrával opět Možný trestný kop z pravé strany, v následné skrumáži se nejlépe orientoval Hitschfel a upravil na 0:2. Krátce před přestávkou se dostal za domácí obranu Šorfa, v pokutovém území byl sražen a nařízenou penaltu proměnil Kuchta – 0:3. Pro domácí to byl zároveň druhý trest, protože faulující hráč byl okamžitě vyloučen.



Celý druhý poločas hráli hosté přesilovku, ale dlouho toho nedokázali využít. Až v 82. min. zahrával trestný kop Šorfa a z jeho přihrávky se parádně trefil Kuchta – 0:4. Poslední minuty se už jen dohrávaly.

Jaroměř – Černilov 1:2 (0:1).

Už ve 4. min. zahrával Černilov dlouhý míč z autu před branku domácích a po pohotové střele zvonila Jaroměři branková konstrukce. O chvíli později poslal domácí Škoda z levé strany míč na zadní tyč, tam si naběhl Jirka, ale jeho pokus šel nad. Po čtvrt hodině hry poslal Michálek oblouček za obranu Černilova, Kučera však nedokázal překonat dobře vybíhajícího brankáře hostí. Ve 20. min. vysunul Beneš Škodu, ten šel sám na brankáře, ale svou šanci promarnil. Ve 36. min. nedokázala jaroměřská obrana odkopnout míč, ten se dostal k Matějkovi, jehož volej z otočky skončil za zády jaroměřského gólmana – 0:1. Za tohoto stavu také odcházela obě mužstva do kabin.



Druhý poločas zatlačila Jaroměř hosty na jejich polovinu, ale zhuštěnou obranou se nemohla dostat. V 65. min. zahrávali hosté roh a nekrytý Hrubý z deseti metrů s pomocí tyče upravil na 0:2. Deset minut před koncem poslal Hrobský přímý kop před branku Černilova a Horákova teč skončila v síti – 1:2. Jaroměř se snažila získat bod, ale Černilov už si taktickou hrou výsledek pohlídal.

Náchod–Deštné B – Doudleby nad Orlicí 1:2 (0:1).

Poprvé se skóre měnilo už ve 3. min. To domácí gólman Swaczyna srazil pronikajícího útočníka hostí a Novotný s notnou dávkou štěstí otevřel skóre utkání – 0:1. Hosté byli v první půli pilnějším týmem a dvakrát musel míč vytlačit na břevno gólman Swaczyna. Domácí zahrozili pouze Semerákovým pokusem nad.



Po změně stran se hrálo prakticky pouze podle domácích not. Po hodině hry se připravil o vyloženou šanci špatným zpracováním Valtera, chvíli poté hlavičkoval po rohu nad Gross. V 70. min. přišel dlouhý míč na Semeráka, ten šel do souboje s brankářem vítězně a srovnal na 1:1. V poslední minutě však hostující Scholze předvedl (ne)povedený centr, který zapadl přesně do horního rohu domácí branky – 1:2. (mr)